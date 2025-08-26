Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM phản hồi việc thí sinh trượt dù điểm cao hơn điểm chuẩn

HHTO - Nhiều thí sinh dù sở hữu điểm cao hơn điểm chuẩn vẫn không nhận được thông báo trúng tuyển tại trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Nguyên nhân được cho là trường bất ngờ thay đổi tiêu chí phụ vào phút chót nhưng không thông báo công khai. Hiện tại, phía nhà trường đã chính thức đưa ra phản hồi.

Vừa qua, trường ĐH Ngân hàng TP.HCM (HUB) đã công bố điểm chuẩn và gửi tin nhắn thông báo kết quả trúng tuyển. Tuy nhiên, nhiều thí sinh đăng ký vào ngành Luật vẫn “bặt vô âm tín”, không nhận được thông báo. Khi liên hệ trực tiếp với bộ phận tuyển sinh, thí sinh mới được cho biết trường đã thay đổi tiêu chí phụ, khiến không ít trường hợp dù điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn vẫn bị loại.

Trong đề án tuyển sinh ban đầu, trường nêu rõ tiêu chí phụ như sau: Đối với các ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần), các tổ hợp xét tuyển có môn Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10. Đối với các phương thức khác, điểm Toán và Ngữ văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng. Từ điều kiện này, nhiều thí sinh đã yên tâm nộp hồ sơ với tổng điểm cao hơn mức điểm chuẩn công bố.

Tuy nhiên, mới đây, trường HUB bất ngờ điều chỉnh quy định. Theo thông báo mới, thí sinh phải đạt tổng điểm xét tuyển tối thiểu 18 (thang 30) và đồng thời cả hai môn Toán, Ngữ văn đều phải từ 6 điểm trở lên (áp dụng với tất cả các tổ hợp xét tuyển).

Sự thay đổi này khiến nhiều thí sinh khối C00 (Văn, Sử, Địa) và D14 (Văn, Sử, Anh) rơi vào tình huống trớ trêu: Dù vượt điểm chuẩn ngành nhưng vẫn rớt vì không đáp ứng tiêu chí phụ, điều kiện “Toán và Văn phải đạt từ 6 điểm trở lên”.

Trên mạng xã hội, nhiều netizen bày tỏ sự bức xúc thay cho các sĩ tử 2K7, đặc biệt là những bạn xét tuyển bằng khối C00 và D14. Bởi các thí sinh này đã ý thức được mình học yếu môn Toán nên mới chọn tổ hợp này, nay trường bất ngờ thay đổi tiêu chí phụ sau khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT khiến các bạn không kịp trở tay.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng việc đặt ra tiêu chí phụ yêu cầu Toán và Văn từ 6 điểm trở lên là hợp lý với đặc thù ngành Luật. Tuy vậy, điều khiến thí sinh và phụ huynh bức xúc không nằm ở quy định, mà ở cách công bố của nhà trường.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Hạ Vy (sinh năm 2007, TP.HCM) cho biết: "Mình đã đọc kỹ đề án trước khi đăng ký vì học Toán kém, thậm chí đã đặt tiền trọ và chuẩn bị nhập học tại trường. Tuy nhiên, trường lại thông báo thay đổi vào phút chót, không công khai rộng rãi mà chỉ báo riêng cho một số thí sinh gọi điện trực tiếp". Nữ sinh cho biết bản thân cùng nhiều sĩ tử 2K7 khác đăng ký ngành Luật đã mòn mỏi chờ tin nhắn trúng tuyển trong vô vọng.

Sáng 26/8, phía trường Đại học Ngân hàng TP.HCM - HUB đã đăng thông báo chính thức, phản hồi về việc giải quyết thí sinh đạt điểm cao hơn điểm chuẩn nhưng chưa có thông báo trúng tuyển. Trường cho biết nguyên tắc xét tuyển của trường đã được công bố thông qua đề án tuyển sinh (số 1920/QĐ/ĐHNH ngày 11/6/2025 của Hiệu trưởng và nguyên tắc xét tuyển trong thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (số 1122/TB-ĐHNH-HĐTS ngày 23/7/2025). Nhà trường cam kết đảm bảo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển của ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) sẽ được xét tuyển và nhập học tại trường theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.