Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố tiêu chí phụ đối với điểm chuẩn

HHTO - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa bổ sung tiêu chí phụ đối với mức điểm trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT (PT 100) và phương thức sử dụng kết quả thi Đánh giá Năng lực HSA (PT 401).

Mới đây, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tiêu chí phụ với các mức điểm chuẩn, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm đánh giá năng lực HSA, cụ thể như sau:

Ví dụ, điểm chuẩn ngành Đông phương học (tổ hợp gốc) có tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng nhỏ hơn hoặc bằng 5. Như vậy, dù thí sinh đạt mức điểm chuẩn 28 nhưng đặt nguyện vọng từ 6 trở đi sẽ không trúng tuyển. Những thí sinh có điểm chuẩn trên 28 không xét đến tiêu chí phụ.

Trước đó vào tối 22/8, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Theo đó, điểm chuẩn vào trường dao động từ 21,75 đến 29. Ngành Tâm lý học dẫn đầu với 29 điểm ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), tăng 0,4 điểm so với năm ngoái.

3 ngành lấy từ 28 điểm trở lên gồm Báo chí, Đông phương học, Quan hệ công chúng. Trong đó, ngành Quan hệ công chúng cao nhất, với 28,95, giảm 0,15 điểm. Ngành Đông Nam Á học và Nhật Bản học cùng lấy điểm thấp nhất với 21,75 điểm.