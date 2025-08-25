Những lưu ý "kim cương" giúp teen 2K7 không bị “lạc nhịp” khi vào đại học

HHTO - Năm nhất đại học luôn là combo: Háo hức + bỡ ngỡ, đôi khi hơi “ngộp thở”. Từ chuyện đổi phương pháp học, tìm trọ cho tới việc làm thêm, tất cả đều mới toanh khiến teen "choáng" nhẹ. Cùng nhà Hoa lắng nghe hội “đàn anh” và “người lái đò” bật mí bí kíp để hành trang nhập học thêm “xịn xò” nhé!

Khi tưởng tượng khác xa thực tế

Ở giảng đường đại học, teen sẽ không còn được “chăm bẵm” như hồi cấp ba nữa, thay vào đó là những bài tập về tính tự lập và khả năng tự quản lý bản thân. Anh Ngô Nhật Tiến (content creator kênh Làm Gì Đây Ta?) chia sẻ: “Tân sinh viên đã phải tự theo sát lịch công bố điểm, tự chuẩn bị hồ sơ rồi.”

Tưởng chừng thời gian học tập linh hoạt sẽ giúp teen “chill” hơn, nhưng thực tế đây lại là “bài kiểm tra” về kỷ luật. “Đại học chạy bài rất nhanh, đôi khi chỉ một tiết đã xong cả một chương, khiến nhiều bạn cảm thấy hụt hẫng, mất động lực” - anh Tiến nói thêm.

Anh Tiến "cảnh báo" các tân sinh viên sẽ không có thời gian để "chill" (Ảnh: NVCC)

Không chỉ dừng lại ở việc nghe giảng và chép bài, sinh viên còn phải tập tư duy nghiên cứu, tự đào sâu vấn đề. TS. Nguyễn Tuấn Khanh (giảng viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) nhấn mạnh: “Đại học không phải là ‘lớp 12++’. Đây là lúc cần quan điểm cá nhân, biết kết nối kiến thức xã hội để đánh giá sự vật, sự việc.”

Anh Lê Phát Hưng (sinh viên năm 4, ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM) cũng bật mí “bí kíp sống sót”: “Kỳ thi cuối kỳ chỉ chiếm khoảng 50% điểm. Muốn qua môn nhẹ nhàng, cần teamwork, biết điều phối dự án tập thể, và đừng quên tham gia hoạt động ngoại khoá để tích lũy kỹ năng cho tương lai.”

Cẩn thận khi tìm trọ và việc làm thêm

Với tân sinh viên, nỗi lo đầu tiên chắc chắn là chỗ ở, thời nay gần như không có nguồn thông tin tìm nhà nào là hoàn toàn uy tín. Vậy nên teen cần ưu tiên việc đi xem nhà ở trực tiếp thay vì xem qua các hình ảnh, môi giới qua mạng.

“Đừng vì những lời hối thúc mà vội chốt. Hãy hẹn chủ nhà đi xem tận mắt. Dù có muộn một chút cũng còn hơn rơi vào cảnh lừa đảo. Quan trọng nhất là phải có hợp đồng rõ ràng để không bị ‘dính bẫy’” - anh Phát Hưng khuyên.

Chuyện làm thêm cũng quan trọng không kém, nhưng cần tỉnh táo khi lựa chọn. “Tìm việc trực tiếp sẽ an toàn hơn so với online. Các cửa hàng, quán nước thường dán banner tuyển dụng ngay trước cửa, chỉ cần bước vào hỏi là được hướng dẫn bài bản” - anh Nhật Tiến chia sẻ.

Anh Hưng chia sẻ thần chú “Đi làm để kiếm tiền, chứ không phải để mất tiền!” (Ảnh: NVCC)

Anh Phát Hưng còn nhấn mạnh “thần chú”: “Đi làm để kiếm tiền, chứ không phải để mất tiền!”. Vì vậy, teen hãy thật cảnh giác với những nơi yêu cầu đóng phí đồng phục hay phí đào tạo.

Khi thấy mình chọn sai ngành và chiếc “bẫy” mang tên thu nhập

Nhiều tân sinh viên dễ rơi vào trạng thái “hoang mang cực độ” sau năm nhất vì cảm giác mình chọn sai ngành. Anh Nhật Tiến chia sẻ: “Năm đầu chủ yếu là môn đại cương nên khô khan, khiến nhiều bạn nản. Nhưng sang năm hai mới bắt đầu chuyên ngành, lúc đó mới hiểu rõ mình hợp hay không.”

Thầy Nguyễn Tuấn Khanh thì cho rằng nhiều bạn trẻ hay chọn trường trước, chọn ngành sau mà chưa nghĩ xa hơn: Trong tương lai mình thật sự muốn làm gì. Lời khuyên của thầy cho teen là hãy quan sát xã hội, tìm công việc mình yêu thích rồi đối chiếu ngược lại xem ngành học có giúp ích được gì.

Thầy Khanh cho biết teen cần có cái nhìn xa hơn khi chọn ngành. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh đó, có một chiếc "bẫy” khác khi teen chọn ngành mang tên "mức lương". “Nếu chỉ đi làm để lĩnh lương, bạn sẽ khó có được cuộc sống mơ ước. Khi đó, bạn chỉ hoàn thành trách nhiệm chứ không còn sáng tạo hay tận hưởng công việc.” - thầy Khanh nhấn mạnh. Ngược lại, khi theo đuổi đúng sở trường và niềm đam mê, teen có thể sẽ thấy thoải mái hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn cho nghề nghiệp.

Năm nhất đại học là giai đoạn nhiều biến động, nhưng cũng chính là bước đệm quan trọng để teen 2K7 rèn luyện bản lĩnh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những “bí kíp” từ đàn anh, giảng viên, tân sinh viên hoàn toàn có thể tự tin nhập cuộc, tránh cảnh “lạc nhịp”, mở ra hành trình học tập và trải nghiệm trọn vẹn hơn.