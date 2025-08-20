Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bộ GD&ĐT lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025, nhiều ngành dự kiến tăng điểm

LINH LÊ

HHTO - Bộ GD&ĐT thông báo lùi thời gian công bố điểm chuẩn đợt 1 tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2025 đến 17h ngày 22/8. Số lần lọc ảo cũng được tăng lên nhằm bảo đảm quá trình xét tuyển chính xác, công bằng cho thí sinh.

Lùi thời gian, tăng số lần lọc ảo

Theo thông báo mới nhất, điểm chuẩn đợt 1 sẽ không công bố vào 20/8 như kế hoạch trước đó mà dời sang 17h ngày 22/8. Đồng thời, số lần lọc ảo cũng tăng lên 10 lần, thay vì 6 lần như kế hoạch ban đầu, kết thúc vào lúc 12h30 ngày 22/8.

Nguyên nhân là năm nay lượng thí sinh đăng ký xét tuyển tăng đáng kể, đặc biệt do có sự tham gia của các trường cao đẳng trong cùng hệ thống xét tuyển chung, đồng thời toàn bộ phương thức xét tuyển đều được triển khai trong một đợt, không còn hình thức xét tuyển sớm như trước.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo rà soát kỹ dữ liệu và các phương thức xét tuyển để hạn chế tối đa sai sót, bảo đảm không bỏ sót hay xác định sai thí sinh trúng tuyển.

img4631-1754374063135413030593-0-0-1600-2560-crop-1754374124345668849752.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Dự báo điểm chuẩn nhiều ngành tăng

Trái với dự đoán trước đó rằng điểm chuẩn có thể giảm sâu, kết quả lọc ảo cho thấy nhiều ngành tại các trường đại học lại có xu hướng tăng điểm. Đại diện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết điểm chuẩn sơ bộ của đa số ngành năm nay đều nhích lên so với năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu do lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 và 2 tăng mạnh.

Tại Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM, một số ngành có mức tăng từ 3 đến 5 điểm. Ngành Tâm lý học lấy 20 điểm, trong khi các ngành Luật và Luật kinh tế đều đạt mức 18 điểm. So với mức sàn 12 điểm mà trường công bố, ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Tâm lý học, cao hơn điểm sàn tới 8 điểm.

Việc lùi lịch công bố và tăng số lần lọc ảo được đánh giá là cần thiết để bảo đảm quyền lợi cho hàng trăm nghìn thí sinh. Các chuyên gia cho rằng, động thái này sẽ giúp giảm rủi ro phát sinh từ dữ liệu lớn và nhiều phương thức xét tuyển cùng lúc, đồng thời phản ánh đúng hơn xu hướng đăng ký ngành nghề của thí sinh năm 2025.

ec42d78c-d0cf-4dc2-a01a-3dd726be07bb.png
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
