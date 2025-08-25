Nữ sinh viên USSH sở hữu nhiều thành tích ngoại giao, trở thành đại biểu SSEAYP 2026

HHTO - Lê Đỗ Thanh Tú (sinh năm 2005), sinh viên năm 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), gây ấn tượng với bảng thành tích học thuật nổi bật cùng nhiều hoạt động ngoại giao quốc tế. Mới đây, Tú chính thức trở thành đại biểu Việt Nam tham gia Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2026.

Thủ khoa Olympic, IELTS 8.5 và hành trình chinh phục học thuật

Ngay từ thời phổ thông, Lê Đỗ Thanh Tú đã khẳng định năng lực nổi bật khi đỗ vào 3 trường THPT chuyên hàng đầu TP.HCM: Trần Đại Nghĩa, Lê Hồng Phong và Gia Định. Tú là thủ khoa của hai kỳ thi Olympic tiếng Anh quy mô lớn: Olympic 30/4 toàn miền Nam và Olympic tiếng Anh cấp TP.

Với khả năng ngôn ngữ xuất sắc, nữ sinh đạt chứng chỉ IELTS 8.5, đồng thời liên tục ghi dấu ấn qua các kỳ thi và sân chơi trí tuệ.

Đại diện Việt Nam tại nhiều diễn đàn quốc tế

Không chỉ học giỏi, Tú còn tích cực tham gia hoạt động ngoại giao và các mô phỏng hội nghị quốc tế với loạt thành tích "không phải dạng vừa":

Giành giải Bộ trưởng Bộ Ngoại giao/Nguyên thủ quốc gia xuất sắc nhất tại Ho Chi Minh Model ASEAN Meeting 2024.

Đại biểu Việt Nam tham gia AJYELN 2025 (Mạng lưới lãnh đạo môi trường Thanh niên ASEAN - Nhật Bản).

Đại diện Cộng hòa Indonesia trong Model ASEAN Youth Leaders Conference 2024.

Đại biểu Việt Nam tại chương trình Trao đổi Thanh niên Đông Nam Á 2025 tại Bangkok, Thái Lan.

Khát vọng đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa

Chia sẻ về hành trình đến với SSEAYP, Tú cho biết: “Mình muốn mang đến SSEAYP hình ảnh một Việt Nam không chỉ giàu truyền thống, mà còn trẻ trung, đa sắc, và đang không ngừng vươn ra thế giới bằng chính nội lực to lớn - bằng sự nhân ái, tinh thần học hỏi, và khát vọng cống hiến của thanh niên".

Nữ sinh viên cũng hy vọng sự hiện diện của mình trong SSEAYP 2026 sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác mạnh dạn theo đuổi ước mơ: “SSEAYP không chỉ là cơ hội dành cho một số ít, mà là hành trình nơi mọi tiếng nói, mọi bản sắc đều xứng đáng được góp phần để Việt Nam tỏa sáng".