Nhiều địa phương điều chỉnh lịch tựu trường, chủ động ứng phó bão số 5 Kajiki

LINH LÊ

HHTO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), Sở GD&ĐT tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ đã quyết định lùi lịch tựu trường nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Chiều 24/8, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã ra công văn khẩn, tạm hoãn lịch tựu trường dự kiến ngày 25/8. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu tập trung công tác phòng chống bão và chỉ tổ chức đón học sinh trở lại khi điều kiện thời tiết ổn định, dự kiến có thể từ ngày 26/8.

Tại Hà Tĩnh, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thông báo cho hơn 67.000 học sinh thuộc các lớp 1, 9 và 12 nghỉ học trong hai ngày 25 và 26/8. Thời điểm tựu trường mới sẽ được căn cứ vào diễn biến thời tiết và sẽ có thông báo chính thức sau.

Quảng Trị, toàn bộ học sinh các cấp được yêu cầu tạm dừng đến trường kể từ 25/8 cho đến khi tình hình mưa bão qua đi để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, Huế cũng đã điều chỉnh lịch tựu trường sang ngày 28/8, muộn hơn 3 ngày so với kế hoạch ban đầu. Các trường tại địa phương này được yêu cầu chủ động thực hiện phương án phòng, chống thiên tai, đồng thời vệ sinh trường lớp và chuẩn bị cơ sở vật chất trước khi đón học sinh trở lại.

bao-1756031479323png.jpg
Bão Kajiki đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, nhiều nơi từ Thanh Hóa đến Quảng Trị bị ảnh hưởng trực tiếp trong ngày 25/8. (Ảnh: NCHMF)

Tại Nghệ An, Sở GD&ĐT cho phép các trường linh hoạt điều chỉnh lịch học. Thực tế, phần lớn các cơ sở giáo dục đã quyết định lùi lịch thay vì tổ chức tựu trường vào ngày 25/8 như kế hoạch. Việc thay đổi sẽ tiếp tục được cập nhật tùy thuộc tình hình bão và mưa lũ.

Theo cơ quan khí tượng, bão số 5 Kajiki là một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có hoàn lưu rộng và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, thậm chí được đánh giá có mức độ nguy hiểm tương đương, thậm chí vượt các cơn bão lớn như Yagi năm 2024 hay Doksuri năm 2017. Trước tình hình này, ngành giáo dục các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đưa ra quyết định kịp thời, đặt sự an toàn của học sinh và giáo viên lên hàng đầu.

1464-cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#bão số 5 #Kajiki #lùi tựu trường #an toàn học sinh #giáo dục Bắc Trung Bộ

