Thí sinh 2K7 lưu ý: Bộ GD&ĐT thông báo thời gian xác nhận nhập học đại học năm 2025

HHTO - Bộ GD&ĐT vừa thông báo mốc thời gian chính thức để thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến. Việc xác nhận đúng hạn là bắt buộc để giữ quyền trúng tuyển.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, từ 8h00 ngày 25/8/2025, hệ thống trực tuyến của Bộ sẽ mở để thí sinh trúng tuyển, bao gồm cả diện xét tuyển thẳng, tiến hành xác nhận nhập học. Việc xác nhận nhập học được thực hiện tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Thí sinh cần hoàn thành bước xác nhận trước 17h00 ngày 30/8/2025. Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, nếu không thực hiện trong thời gian quy định, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ.

Sau khi xác nhận thành công, trạng thái trên hệ thống sẽ hiển thị “Đã nhập học”. Thí sinh được khuyến nghị lưu lại biên lai điện tử hoặc ảnh chụp màn hình để tránh sự cố phát sinh.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Từ 1/9 đến hết tháng 12/2025, các trường đại học sẽ tổ chức các đợt xét tuyển bổ sung. Đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển hoặc chưa xác nhận nhập học trong đợt 1.

Tuy nhiên, những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp đặc biệt do cơ sở đào tạo cho phép.

Bộ GD&ĐT khuyến cáo thí sinh nên chủ động thực hiện xác nhận nhập học từ sớm để tránh tình trạng nghẽn mạng hoặc sự cố kỹ thuật xảy ra vào sát thời điểm đóng cổng. Sau khi hoàn tất, cần kiểm tra kỹ trạng thái nhập học trên hệ thống và giữ lại bằng chứng điện tử để thuận tiện cho việc đối chiếu khi cần thiết.