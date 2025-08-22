Điểm chuẩn các trường đại học phía Bắc năm 2025: Có ngành chạm ngưỡng gần tuyệt đối

HHTO - Chiều 22/8, sau khi kết thúc quá trình lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học, nhiều trường đại học ở phía Bắc đồng loạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 của các phương thức xét tuyển.

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 của 20 ngành, chương trình đào tạo. Mức điểm chuẩn dao động từ 22 điểm đến 28.19 điểm.

Nhìn chung, điểm chuẩn năm nay so với năm 2024 có chênh lệch nhẹ. Nhóm ngành Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học - Kỹ thuật có mức điểm chuẩn khá cao so với những ngành còn lại.

Năm nay, Trường Đại học Công nghệ xét tuyển theo 4 phương thức, gồm xét tuyển thẳng không giới hạn chỉ tiêu; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA); xét kết quả kỳ thi chuẩn hóa quốc tế SAT. Tuy nhiên, trường chỉ công bố một đầu điểm duy nhất cho tất cả các phương thức xét tuyển.

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội năm 2025 như sau:

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Thương mại (TMU) công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển của các phương thức. Điểm chuẩn năm nay của trường dao động từ 22.5 điểm đến 28.9 điểm. Các ngành hot như Kế toán, Marketing, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Logistics đều có mức điểm chuẩn ở mức cao, từ 27 điểm đến 28.9 điểm (phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT).

Nhìn chung, điểm chuẩn của trường so với năm ngoái có sự chênh lệch nhẹ. Tuy nhiên, ở các nhóm ngành nổi bật, điểm chuẩn có xu hướng tăng. Điểm chuẩn của Trường Đại học Thương mại năm 2025 như sau:

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 của các phương thức xét tuyển. Mức điểm chuẩn năm nay dao động trong khoảng từ 20.10 điểm đến 26.00 điểm. So với năm 2024, điểm chuẩn của trường năm nay có xu hướng giảm ở đa số các ngành.

Năm nay, điểm chuẩn của 4 ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu được xét dựa theo thang điểm 30 (những năm trước xét theo thang điểm 40).

Các nhóm ngành Toán - Tin, Khoa học máy tính, Công nghệ là những nhóm ngành có mức điểm chuẩn cao so với các ngành còn lại.

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Mức điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 25.75 điểm đến 29.84 điểm. Trong đó, ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý dẫn đầu với mức điểm cao nhất, gần như chạm ngưỡng tuyệt đối (29.84 điểm).

Năm nay, điểm chuẩn của trường tăng so với năm 2024. Hầu hết các ngành đều ghi nhận mức điểm trúng tuyển ở ngưỡng cao.