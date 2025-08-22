Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Điểm chuẩn các trường đại học phía Bắc năm 2025: Có ngành chạm ngưỡng gần tuyệt đối

Kim Anh (tổng hợp) - Ảnh tổng hợp từ Internet

HHTO - Chiều 22/8, sau khi kết thúc quá trình lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học, nhiều trường đại học ở phía Bắc đồng loạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 của các phương thức xét tuyển.

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 của 20 ngành, chương trình đào tạo. Mức điểm chuẩn dao động từ 22 điểm đến 28.19 điểm.

Nhìn chung, điểm chuẩn năm nay so với năm 2024 có chênh lệch nhẹ. Nhóm ngành Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học - Kỹ thuật có mức điểm chuẩn khá cao so với những ngành còn lại.

Năm nay, Trường Đại học Công nghệ xét tuyển theo 4 phương thức, gồm xét tuyển thẳng không giới hạn chỉ tiêu; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA); xét kết quả kỳ thi chuẩn hóa quốc tế SAT. Tuy nhiên, trường chỉ công bố một đầu điểm duy nhất cho tất cả các phương thức xét tuyển.

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội năm 2025 như sau:

k.png

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Thương mại (TMU) công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển của các phương thức. Điểm chuẩn năm nay của trường dao động từ 22.5 điểm đến 28.9 điểm. Các ngành hot như Kế toán, Marketing, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Logistics đều có mức điểm chuẩn ở mức cao, từ 27 điểm đến 28.9 điểm (phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT).

Nhìn chung, điểm chuẩn của trường so với năm ngoái có sự chênh lệch nhẹ. Tuy nhiên, ở các nhóm ngành nổi bật, điểm chuẩn có xu hướng tăng. Điểm chuẩn của Trường Đại học Thương mại năm 2025 như sau:

gen-h-z6933499396434-7870f4fd5b0191ee5e7f77e99dc212da.jpg
gen-h-z6933499394800-1c741a2af82c6ee0db4f874a8f7714a2.jpg
gen-h-z6933499401580-643cdce244be2a6366ab67a233cd8fe3.jpg

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 của các phương thức xét tuyển. Mức điểm chuẩn năm nay dao động trong khoảng từ 20.10 điểm đến 26.00 điểm. So với năm 2024, điểm chuẩn của trường năm nay có xu hướng giảm ở đa số các ngành.

Năm nay, điểm chuẩn của 4 ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu được xét dựa theo thang điểm 30 (những năm trước xét theo thang điểm 40).

Các nhóm ngành Toán - Tin, Khoa học máy tính, Công nghệ là những nhóm ngành có mức điểm chuẩn cao so với các ngành còn lại.

gen-h-z6933669804818-f6e9ca8ad3fdaa4774447fe082fce260.jpg

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Mức điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 25.75 điểm đến 29.84 điểm. Trong đó, ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý dẫn đầu với mức điểm cao nhất, gần như chạm ngưỡng tuyệt đối (29.84 điểm).

Năm nay, điểm chuẩn của trường tăng so với năm 2024. Hầu hết các ngành đều ghi nhận mức điểm trúng tuyển ở ngưỡng cao.

gen-h-z6933846355242-7a7997a4f1c2c13d434110e88f70fe35.jpg
535069587-2515819325457367-813526732875826497-n.jpg
Kim Anh (tổng hợp) - Ảnh tổng hợp từ Internet
#Điểm chuẩn đại học 2025 #Điểm chuẩn các trường phía Bắc #Điểm chuẩn Đại học Công nghệ #ĐHQGHN #Điểm chuẩn Đại học Thương mại #Điểm chuẩn Trường Đại học KHTN #Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo dục

Xem thêm

Cùng chuyên mục