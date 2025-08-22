Điểm chuẩn một số trường đại học phía Nam năm 2025: Dao động từ 15 đến 27 điểm

HHTO - Các trường Đại học phía Nam lần lượt công bố phương thức xét tuyển bằng điểm thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2025. Bốn trường đại học gồm Huflit, Học viện Hàng không Việt Nam, Đại học Hoa Sen và Đại học Gia Định có điểm chuẩn dao động từ 15 đến 27 điểm.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT)

Trưa 22/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển của 23 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo ba phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ lớp 12 và xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM năm 2025

Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm trúng tuyển của HUFLIT năm 2025 dao động từ 15 đến 17 điểm, thấp hơn năm 2024 khoảng 3 – 5 điểm. Phần lớn các ngành đều đồng loạt giảm xuống mức 15 điểm, ngoại trừ một số ngành ngoại ngữ (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc) và Marketing giữ mức từ 17 điểm trở lên. Nhìn chung, mức điểm chuẩn năm nay giảm mạnh, đặc biệt ở nhóm ngành kinh tế – quản trị và dịch vụ.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT). Nguồn: Fanpage Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

Với phương thức xét điểm học bạ lớp 12 THPT, mức điểm dao động từ 18 đến 20; trong khi với phương thức xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM, mức điểm chuẩn nằm trong khoảng 500 – 600 tùy ngành.

Học viện Hàng không Việt Nam (VAA)

Học viện Hàng không Việt Nam vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025 theo các phương thức xét tuyển.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, mức điểm chuẩn dao động từ 18 đến 27 điểm. Trong đó, ngành Quản lý hoạt động bay (chương trình tiếng Anh) tiếp tục giữ “ngôi vương” với 27 điểm, tăng 1 điểm so với năm trước và cao hơn mức sàn tới 7 điểm.

Với phương thức xét học bạ, ngành này cũng dẫn đầu với 28,5 điểm.

Đáng chú ý, chuyên ngành Quản lý cảng hàng không (thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng) có sự điều chỉnh: điểm chuẩn giảm 1 điểm so với dự kiến, nhưng vẫn tăng mạnh so với năm 2024, từ 16 điểm lên khoảng 20 điểm. Nhìn chung, hầu hết các ngành đều ghi nhận mức tăng điểm chuẩn so với năm ngoái.

Điểm chuẩn của Học viện Hàng không Việt Nam (VAA). Nguồn: Vietnamnet

Trường Đại học Gia Định (GDU)

Chiều 22/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Gia Định (GDU) đã công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2025 theo ba phương thức xét tuyển.

Ở phương thức dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm trúng tuyển dao động trong khoảng 15 – 20,5, phản ánh sát phổ điểm kỳ thi năm nay cũng như xu hướng lựa chọn ngành của thí sinh.

Đối với xét học bạ, ngành có điểm chuẩn cao nhất đạt 22,5; còn phương thức đánh giá năng lực ghi nhận mức trúng tuyển cao nhất là 700 điểm. Điểm chuẩn năm nay nhìn chung tăng so với các năm trước, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của ngành Răng - Hàm - Mặt.

Điểm chuẩn của Đại học Gia Định (GDU). Nguồn: Fanpage Trường Đại học Gia Định (GDU)

Trường Đại học Hoa Sen (HSU)

Cùng lúc, Trường Đại học Hoa Sen (HSU) vừa công bố điểm trúng tuyển năm 2025 cho 31 ngành đào tạo bậc đại học chính quy theo 5 phương thức xét tuyển, đúng lộ trình của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 - 17 điểm, trong đó cao nhất thuộc về hai ngành Kinh tế thể thao và Công nghệ tài chính. Ở phương thức xét học bạ, mức điểm chuẩn từ 18 - 19,45 điểm. Với kỳ thi đánh giá năng lực, điểm chuẩn cao nhất là 652/1.200 cho ngành Công nghệ tài chính.

Điểm chuẩn của Đại học Hoa Sen (HSU). Nguồn: Website Trường Đại học Hoa Sen (HSU)