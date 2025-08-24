Nam sinh Thủ đô lội ngược dòng giành vòng nguyệt quế Tuần Đường Lên Đỉnh Olympia

HHTO - Sau ba vòng thi khá khiêm tốn và chỉ giữ vị trí thứ ba, nam sinh Lê Việt Khuê (trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục ở phần thi Về đích để giành vòng nguyệt quế Tuần với số điểm 225, vượt qua sự cạnh tranh gắt gao từ các đối thủ mạnh.

Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 chào đón sự góp mặt của bốn gương mặt: Hồ Đăng Quốc Bảo (THPT Nguyễn Huệ, Huế), Lê Việt Khuê (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), Nguyễn Anh Tùng Lâm (THPT Hai Bà Trưng, Phú Thọ) và Nguyễn Vĩnh Trọng (THPT chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp).

Bốn gương mặt sáng giá của cuộc thi tuần này. Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Ở vòng Khởi động, cả bốn thí sinh nhập cuộc khá bình tĩnh nhưng nhanh chóng khiến trường quay nóng lên khi liên tục bấm chuông giành cơ hội trả lời. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Vĩnh Trọng tạm dẫn đầu với 70 điểm, theo sát là Việt Khuê 65 điểm, Quốc Bảo 60 điểm và Tùng Lâm 45 điểm.

Trường quay dần "nóng" lên ở phần khởi động chung của các thí sinh.

Bước sang vòng Vượt chướng ngại vật, Quốc Bảo bứt phá mạnh mẽ. Nam sinh Huế nhanh tay nhấn chuông và đưa ra đáp án chính xác “ASEAN” ngay sau khi mới chỉ lật một góc hình ảnh, qua đó vươn lên dẫn đầu với 130 điểm. Kết thúc phần thi này, Vĩnh Trọng có 80 điểm, Việt Khuê 75 điểm và Tùng Lâm 55 điểm.

Cả bốn thí sinh đều có đáp án đúng nhưng Quốc Bảo là người nhanh tay nhất.

Sau vòng Tăng tốc, điểm số có nhiều biến động nhưng trật tự đoàn leo núi không thay đổi. Quốc Bảo tiếp tục dẫn đầu với 170 điểm, theo sau là Vĩnh Trọng 150 điểm, Việt Khuê 125 điểm và Tùng Lâm 55 điểm.

Vòng Tăng tốc chưa thực sự bứt phá được điểm số của các thí sinh.

Mọi kịch tính dồn cả vào vòng Về đích. Quốc Bảo mở màn với gói 20 - 20 - 20 điểm, chỉ trả lời đúng một câu, kết thúc phần thi cá nhân với 170 điểm. Nam sinh Huế còn kịp giành thêm 10 điểm nhờ cơ hội từ phần thi của Tùng Lâm. Tùng Lâm lựa chọn gói 20 - 30 - 20 nhưng chưa thể tận dụng để bứt phá, kết thúc với 35 điểm. Vĩnh Trọng chứng tỏ sự chắc chắn khi trả lời đúng cả ba câu hỏi gói 20 - 20 - 20, vươn lên dẫn đầu với 210 điểm và tạo áp lực không nhỏ cho Việt Khuê.

Màn lội ngược dòng đầy ngoạn mục của Việt Khuê.

Đối diện với áp lực từ điểm số của các đối thủ, Việt Khuê vẫn thể hiện xuất sắc ở phần thi của mình. Sau khi giành thêm điểm từ cơ hội ở phần thi của Quốc Bảo, nam sinh Hà Nội bước vào phần thi cá nhân với 145 điểm.

Chọn gói câu hỏi an toàn 20 - 20 - 20, Khuê "đánh lụi" đúng câu đầu tiên, tiếp tục trả lời đúng câu thứ 2 và mạnh dạn đặt ngôi sao hy vọng cho câu hỏi cuối cùng. Câu trả lời chính xác giúp nam sinh đến từ thủ đô lội ngược dòng ngoạn mục, cán đích với 225 điểm, giành vòng nguyệt quế đầy thuyết phục.

Chủ nhân của vòng nguyệt quế đầu tiên trong Tháng 2 - Quý 4.

Kết quả chung cuộc, Lê Việt Khuê (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) giành chiến thắng với 225 điểm. Vĩnh Trọng (THPT chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp) về nhì sát nút với 210 điểm. Quốc Bảo (THPT Nguyễn Huệ, Huế) cán đích ở vị trí thứ ba với 180 điểm, còn Tùng Lâm (THPT Hai Bà Trưng, Phú Thọ) khép lại trận đấu với 35 điểm cùng tinh thần thi đấu quyết liệt.