Những bác sĩ được netizen xin "in-tư" nhiều nhất sau màn hô tên - chọn ngành Y

HHTO - Không chỉ bác sĩ Đinh Duy Khương hay Trần Phạm Quốc Việt, dân mạng còn để ý tới bóng hồng duy nhất chọn chuyên ngành Y pháp và nhiều gương mặt ấn tượng khác trong màn "hô tên - chọn ngành" tại Match Day 2025 của trường Đại học Y Hà Nội.

Ngày 9/9 - Match Day là "đặc sản" của trường Đại học Y Hà Nội, khi các tân bác sĩ nội trú sẽ trực tiếp chọn chuyên ngành tại buổi lễ. Đào tạo bác sĩ nội trú chỉ dành cho các bác sĩ vừa mới tốt nghiệp hệ chính quy các chuyên ngành y.

Họ chỉ được thi 1 lần vào ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Kỳ thi có độ khó lẫn tỉ lệ chọi cao. Vì thế, dân mạng càng trầm trồ và ngóng chờ "những tinh hoa" vượt qua kỳ thi này sẽ lựa chọn chuyên ngành nào.

Thủ khoa của kỳ thi bác sĩ nội trú tại trường Đại học Y Hà Nội là Vũ Ngọc Duy với 25,09/30. Ngọc Duy là cựu học sinh THPT chuyên Vĩnh Phúc và anh chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. - Ảnh: Đại học Y Hà Nội

Là một trong 10 người đầu tiên được chọn chuyên ngành cũng như Top 10 có kết quả cao nhất, bác sĩ Đinh Duy Khương đang khiến cõi mạng "rần rần" vì vóc dáng và nhan sắc sáng bừng khung hình dù sóng livestream mờ và chỉ lướt qua khoảng 5 giây. Anh là người thứ 4 bước lên, chọn chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình. Một số dân mạng "đào info" phát hiện anh là cựu học sinh của trường THPT chuyên Biên Hòa (Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình).

﻿ ﻿ Dân mạng bình luận ngay khi thấy bác sĩ Duy Khương bước ra đã nhấn chụp màn hình liên tục vì ngoại hình nổi bật của anh.

Được ví như bác sĩ xé truyện ngôn tình bước ra, bác sĩ Trần Phạm Quốc Việt cũng đang là cái tên khiến dân mạng "rần rần". Anh là người thứ 15 lên chọn chuyên ngành và quyết định về với "bến đỗ" Răng hàm mặt.

Bác sĩ Đặng Thị Ngọc Linh khiến cả khán phòng kinh ngạc và phấn khích khi lựa chọn chuyên ngành Nội tim mạch. Cô là người lựa chọn thứ 5, tức là toàn bộ chỉ tiêu của các ngành vẫn còn. Ngọc Linh không chọn một "ngành hot" mà ghi tên vào chuyên ngành được đánh giá là cực khó và nhiều chông gai, tỉ lệ bác sĩ nữ lại càng hiếm. Vì thế, toàn hội trường mới có phản ứng "trầm trồ" hơn hẳn như vậy.

Nhờ vào chiếc khăn, cộng đồng fan của ca sĩ Tăng Phúc nhận ra một trong các bác sĩ nội trú cũng thuộc FC. Cô là Đặng Vũ Ngọc An, chọn chuyên ngành Ung thư.

Một trong những khoảnh khắc gây thương nhớ tại ngày "chọn nhà" ở Match Day là khoảnh khắc giảng viên trấn an, để khoảng lặng cho bác sĩ Anh Quỳnh (vị trí chọn 167) khi thấy cô ngập ngừng trong lúc hô chuyên ngành. Không chỉ "đổ rầm" bởi vẻ xinh xắn, trong veo của nữ bác sĩ nội trú, dân mạng còn "lịm tim" vì sự tinh tế của thầy.

Video: TikTok giaiphau_ngoaikhoa

Được chọn ngành ở vị trí thứ 61, bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng đã xin bỏ chọn chuyên ngành tại Match Day 2025. Cả hội trường vỡ òa với quyết định của anh. Nhiều người suy đoán, có thể chuyên ngành anh muốn lựa chọn đã đủ chỉ tiêu hoặc anh đã có lựa chọn khác tốt hơn.

Đình Hoàng là cựu học sinh lớp chuyên Hóa của trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái cũ), sở hữu nhiều giải học sinh giỏi và huy chương Hóa học quốc tế. Không chỉ trúng tuyển bác sĩ nội trú của trường Đại học Y Hà Nội, anh còn là Thủ khoa của kỳ thi bác sĩ nội trú lại trường Đại học VinUni (tại đây, anh chọn chuyên ngành Gây mê hồi sức).

Chuyên ngành Giải phẫu người có duy nhất một tân bác sĩ nội trú lựa chọn. Ngay sau khi anh quyết định, giảng viên chịu trách nhiệm đã cầm theo hoa, rời khỏi ghế ngồi đến đón anh. - Video: @thayngemoidang