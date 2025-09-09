Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhà sách Cá Chép đường Nguyễn Thị Minh Khai đóng cửa khiến nhiều người tiếc nuối

HẢI ĐƯỜNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nhà sách Cá Chép trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thông báo đóng cửa khiến nhiều người mê đọc sách tiếc nuối bởi từ nay mất đi một nơi chốn độc đáo để ghé thăm, mua sách và trải nghiệm.

Vào ngày 9/9, trên trang fanpage chính thức, nhà sách Cá Chép thông báo chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai (223 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) sẽ đóng cửa từ ngày 24/9. Theo như “lời tạm biệt” của nhà sách Cá Chép, lý do chi nhánh đóng cửa là bởi “sự thay đổi lớn của hình thức mua sắm và sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của kinh doanh trực tuyến”.

ca-chep-1.jpg
Ảnh: Nhà sách Cá Chép.

Lời tạm biệt này đã khiến nhiều người yêu sách tiếc nuối, đặc biệt với những người đã gắn bó với nhà sách Cá Chép trong suốt hơn 10 năm hoạt động. Khi mới ra mắt, nhà sách Cá Chép đã thu hút nhiều sự quan tâm bởi thiết kế đẹp mắt, các đầu sách phong phú, văn phòng phẩm đa dạng…

Không chỉ đến để mua sách, nhiều người còn thích đến Cá Chép để được trải nghiệm một không gian thú vị. Ngoài ra, ở Cá Chép còn thường tổ chức các sự kiện như giao lưu với tác giả, ký tặng sách…

ca-chep-3.jpg
Ảnh: Nhà sách Cá Chép.

Bên dưới bài thông báo dừng hoạt động của nhà sách Cá Chép, các bình luận và chia sẻ viết: “Nhà sách mình thích nhất ở Sài Gòn”, “Ôi mới ghé hôm qua mà”, “Sao mà buồn thế”, “Kỷ niệm một thời sinh viên của tôi”… Bên cạnh đó, nhiều bạn cũng rủ nhau tranh thủ ghé nhà sách Cá Chép trước ngày 24/9 để mua sách, trải nghiệm không gian đặc biệt này lần cuối.

ca-chep-2.jpg
Ảnh: Nhà sách Cá Chép.

Nhà sách Cá Chép vẫn còn hoạt động ở chi nhánh Võ Văn Tần (211-213 Võ Văn Tần, Phường Bàn Cờ, TP.HCM). Trong bài thông báo, nhà sách Cá Chép cũng cho biết chuyển toàn bộ chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai về chi nhánh Võ Văn Tần “nhằm tập trung hoạt động và phục vụ khách hàng tốt hơn”.

Nhà sách Cá Chép viết: “Hẹn gặp lại bạn tại Cá Chép Võ Văn Tần - nơi chúng tôi sẽ tiếp tục chào đón, đồng hành và mang đến những trải nghiệm mới”.

cover-new.jpg
HẢI ĐƯỜNG
#Nhà sách Cá Chép #Nhà sách Cá Chép Nguyễn Thị Minh Khai #Nhà sách #Nhà sách Sài Gòn #Nhà sách đẹp #Không gian đọc #Trải nghiệm đọc

