"Chung một ngôi nhà": Cuốn sách nối vòng tay lớn, thêm yêu 54 dân tộc Việt Nam

HHTO - Trong thời đại hội nhập sôi động, điều gì sẽ neo giữ, nối kết người trẻ với cội nguồn? Câu trả lời nằm ở “bản sắc dân tộc”, vừa là di sản của ông cha, vừa là nguồn năng lượng để thế hệ hôm nay và mai sau tự tin vào chính mình. Với tinh thần ấy, cuốn sách “Chung một ngôi nhà - Atlas 54 dân tộc Việt Nam” hi vọng sẽ nối vòng tay lớn, giúp độc giả tìm hiểu thêm những nét văn hóa đa dạng của 54 dân tộc đang sinh sống trên đất nước chúng ta.

Trên dải đất hình chữ S của chúng ta, có 54 dân tộc anh em cùng chung sống. Từ người Kinh chiếm hơn 85% dân số cư trú trải rộng trên cả nước; đến người Tày, Thái, Mường, Dao... tập trung ở miền núi và trung du phía Bắc; người Ê Đê, Gia Rai, Cơ Ho... ở khu vực Tây Nguyên; người Chăm, Hoa, Khmer... ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ.

Mỗi dân tộc sở hữu một bản sắc văn hóa riêng thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, tập quán, phương thức sản xuất, loại hình nghệ thuật, đặc trưng ẩm thực.

Với Chung một ngôi nhà – Atlas 54 dân tộc Việt Nam, mời các bạn ghé thăm và cảm nhận những sắc thái độc đáo, riêng biệt của 54 dân tộc Việt Nam thể hiện trong từng bản làng, nhà ở, món ăn, lễ hội.

Qua cuốn sách này, chúng mình sẽ cùng ngắm nhìn những bộ trang phục truyền thống với hoa văn đặc trưng, hay hiểu hơn về những phong tục tập quán của mỗi tộc người đã được gìn giữ, lưu truyền từ ngàn xưa qua các thế hệ. Tất cả được truyền tải bằng thông tin chắt lọc, cô đọng, thể hiện thông qua hình ảnh gần gũi, nhiều màu sắc, dẫn dắt bạn trên hành trình tìm về nguồn cội.

Mỗi trang sách sẽ làm bạn ngỡ ngàng đến thán phục trước đời sống văn hóa, tinh thần đa dạng, phong phú của đại gia đình Việt Nam. Từ những khu chợ đặc biệt của các dân tộc: dân tộc H’Mông, Dao với chợ phiên Bắc Hà; dân tộc Kinh với chợ nổi miền Tây Nam Bộ, chợ ven biển miền Trung. Đến đa dạng trong ẩm thực, những món ăn nổi tiếng: thắng cố, mèn mén của người Mông; thịt treo gác bếp, thịt lợn muối chua của người Dao; cơm lam của người Tày; cơm tấm, phở, bánh mì của người Kinh; hay bánh chưng, bánh giầy của người Thổ.

Và cả những nét đẹp đặc sắc từ trong các lễ hội, trò chơi dân gian như: chơi đánh đu của người Chứt; đua ghe Ngo, đua bò bảy núi của người Khmer; vũ điệu lúa mới của người Mạ; nhảy sạp của người Chơ Ro. Còn nhiều, rất nhiều những nét văn hóa đặc trưng được thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, tập quán và loại hình nghệ thuật.

Những hoa văn độc đáo ghép nên bức tranh văn hóa sinh động đầy màu sắc, đắp bồi lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho mỗi người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hình chữ S này. Dù ở nơi nào, từ đồng bằng trù phú hay đồi núi xa xôi, từ cực Bắc Lũng Cú đến cực Nam Đất Mũi Cà Mau, dù dân tộc có thể khác nhau, song tất cả đều gọi chung hai tiếng đồng bào, mang trái tim của người con đất Việt.

Trong thời đại hội nhập sôi động, điều gì sẽ neo giữ, nối kết người trẻ với cội nguồn? Câu trả lời nằm ở “bản sắc dân tộc”, vừa là di sản của ông cha, vừa là nguồn năng lượng để thế hệ hôm nay và mai sau tự tin vào chính mình.

Cũng trong thời đại mới này, để đất nước vươn tầm, không ngừng lớn mạnh thì sự gắn kết, đoàn kết giữa các dân tộc anh em chính là nguồn sức mạnh lớn lao nhất. Với tinh thần ấy, cuốn sách Chung một ngôi nhà – Atlas 54 dân tộc Việt Nam hi vọng góp phần “nối vòng tay lớn”, khơi gợi hứng thú để độc giả tìm hiểu thêm những nét văn hóa đa dạng cũng như đời sống tinh thần phong phú của 54 dân tộc đang sinh sống trên đất nước chúng ta.

Trước Chung một ngôi nhà – Atlas 54 dân tộc Việt Nam, tác giả Mai Chi và họa sĩ Hồ Quốc Cường đã có những cuốn sách được độc giả yêu thích như Đất nước gấm hoa – Atlas Việt Nam (2022) và Theo bước thời gian: Các công trình tiêu biểu của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh (2025), đều do NXB Kim Đồng ấn hành.