Sách hay ra mắt dịp lễ 2/9: Những trang sử khiến bạn thêm yêu và tự hào Việt Nam

HHTO - Các cuốn sách hay về những trang sử hào hùng của dân tộc, tôn vinh những người con ưu tú, ngợi ca vẻ đẹp quê hương đất nước, tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em - đang chờ bạn mang về nhà, đọc và thêm tự hào khi là người Việt Nam.

Nổi bật trong những ấn phẩm của NXB Kim Đồng giới thiệu trong dịp kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), phải kể tới cuốn Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập - ấn phẩm được tác giả Kiều Mai Sơn biên soạn.

Cuốn sách công phu với nhiều tư liệu quý góp phần tìm hiểu văn bản chính luận Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp độc giả hiểu sâu sắc thêm về một thời điểm lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, các cuốn sách như Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc, Theo dấu chân Người… sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong dịp này, lần đầu tiên NXB Kim Đồng ra mắt ấn bản có tranh minh họa màu cuốn Lịch sử nước ta được Bác Hồ viết theo thể thơ lục bát, tái hiện lịch sử Việt Nam từ thời Vua Hùng dựng nước đến thời điểm năm 1941 - khi Người viết tập thơ này.

Tập thơ khơi gợi lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc. Hai câu mở đầu “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” đã trở thành bài học yêu nước khắc ghi trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt.

Chân dung 15 vị Bộ trưởng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (8.1945) là ấn phẩm hiếm hoi giới thiệu hoàn chỉnh chân dung 15 thành viên nội các nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn sơ khởi. Với quan điểm, con người tạo nên sự sinh động cho các chi tiết lịch sử, trong cuốn sách này, tác giả Kiều Mai Sơn đã khắc họa chân dung 15 vị Bộ trưởng giai đoạn đầu tiên.

Người thợ máy Tôn Đức Thắng, Trần Phú, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Thị Minh Khai - Khúc hát vườn trầu, Nguyễn Hữu Tiến - người vẽ cờ Tổ quốc, Cây đào Tô Hiệu… - là những tập truyện kí giúp độc giả hiểu thêm về chân dung, cuộc đời các nhà lãnh đạo cách mạng tiên phong. Bên cạnh đó, các cuốn sách còn cho biết về bối cảnh lịch sử, gia đình, xã hội đã hun đúc nên những người con ưu tú của dân tộc.

Sống trong lòng kháng chiến là tập nhật kí đặc biệt của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, ghi lại chân thực những năm tháng đầy gian khó nhưng giàu lí tưởng trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954). Cuốn sách là tấm gương phản chiếu tâm hồn một nhà văn đại diện cho một thế hệ nghệ sĩ yêu nước, giàu trăn trở, sống giữa thời đại sục sôi của dân tộc.

Sau 20 năm kể từ khi ra mắt độc giả, ấn phẩm Mãi mãi tuổi hai mươi - những trang nhật kí của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã lay động hàng triệu trái tim độc giả. Cuốn sách là bản anh hùng ca về lòng yêu nước, và lý tưởng sống cao đẹp đại diện cho nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam.

Trong dịp này, nhiều ấn phẩm được tái bản giúp bạn đọc tìm hiểu về lịch sử dân tộc và hai cuộc kháng chiến trường kì như Lược sử nước Việt bằng tranh, Đất nước ngàn năm, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ, Văn nghệ kháng chiến qua ống kính Trần Văn Lưu, Trẻ em thời chiến… giúp độc giả có thêm nhiều lựa chọn cho tủ sách của mình.