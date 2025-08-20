Bộ sách giúp các bạn trẻ luyện viết chữ Hán đẹp, ghi nhớ từ vựng dễ dàng

Trong việc học ngôn ngữ, chỉ đơn thuần học cách phát âm hay nhận diện mặt chữ để biết ngữ nghĩa đôi khi là chưa đủ. Mỗi phương pháp học chữ đều có công năng riêng và việc luyện viết chữ Hán gần như là điều bắt buộc để người học tiếng Trung có thể vừa ghi nhớ chữ cái nhanh chóng, vừa hiểu được những câu chuyện đặc sắc đằng sau các nét chữ, để có thể vận dụng linh hoạt và hiệu quả hơn vào đời sống thực tế.

Chữ Hán là loại chữ tượng hình với nhiều đường nét phác họa được ghép nối hay đặt cạnh nhau mới tạo nên một con chữ hoàn chỉnh. Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển “thần tốc” như hiện nay, các bộ bàn phím điện tử hoàn toàn có thể giúp chúng ta việc học chữ Hán tiện lợi hơn khi không phải cầm bút viết từng nét. Nhưng điều đó cũng có mặt trái là khiến chúng ta khó ghi nhớ từ vựng lâu dài cũng như thấu hiểu giá trị ngôn từ đằng sau những con chữ.

Số lượng chữ Hán trong tiếng Trung ước tính khoảng 20 ngàn chữ. Đây là con số phổ biến dành cho một người học tiếng Trung có thể đọc hiểu một cách tương đối và cơ bản. Khác với ngôn ngữ Latin có quy tắc ghép và đọc, mỗi chữ Hán là một chủ thể riêng biệt và đòi hỏi người học phải ghi nhớ bằng cách học thuộc lòng.

Nếu chỉ biết đánh máy mà không tập viết chữ Hán thì người học tiếng Trung khó có thể nhớ một khối lượng từ khổng lồ với độ khó tăng dần theo từng cấp bậc. Thêm vào đó, một số chữ Hán rất phức tạp hoặc có cách viết gần như giống hệt nhau, khó để ghi nhớ nếu chỉ thông qua việc nhận mặt hay nhớ phiên âm (pinyin).

Do đó, việc luyện viết chữ Hán thường xuyên, như cách học từ vựng tiếng Anh thông qua việc viết đi viết lại một cụm từ sẽ giúp người học ghi nhớ sâu sắc nét viết và thứ tự các thành phần trong chữ. Từ đó, họ nhận diện mặt chữ tốt hơn và ghi nhớ từ vựng lâu dài mà không bị nhầm lẫn giữa các chữ (đôi khi có nét tương đồng nhau).

Bộ sách Tập viết chữ Hán 1+2 được đồng biên soạn bởi Tiến sĩ Nguyễn Trọng Đông và giảng viên song ngữ người Trung là cô Đường Bình. Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy tiếng Trung tại các trường đại học ở Việt Nam, thầy cô thấu hiểu sâu sắc những khó khăn chung của người Việt khi mới học Hán tự. Do đó, bộ sách Tập viết chữ Hán 1+2 ra đời như một giải pháp giúp nâng cao hiệu quả học tiếng Trung và vững vàng kiến thức từ gốc.

Với cấu trúc khung chữ Hán đi từ trên xuống dưới theo thứ tự: phiên âm - chữ Hán - âm Hán Việt, bộ sách Tập viết chữ Hán 1+2 giúp người học tiếng Trung có góc nhìn tổng quan về mặt chữ cũng như cách đọc của từng con chữ. Song song, thứ tự các nét chữ Hán trong sách cũng được trình bày ngay bên cạnh phần luyện chữ để người học nắm được nét nào viết trước, nét nào viết sau và giúp việc viết chữ Hán trở nên chuẩn xác và đẹp hơn.

Ngoài ra, mỗi mẫu chữ Hán đều được in có nét mờ để người học tô theo và làm quen dần với đường đi nét viết của chữ. Thêm vào đó, các ví dụ của từ, cụm từ cũng được bổ sung dưới mỗi chữ sẽ giúp bạn mở rộng kiến thức và ghi nhớ từ vựng tốt hơn.