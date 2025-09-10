YouTuber "bóc trần" sự thật về Thạch Trang đang "gây bão" cõi mạng là ai?

HHTO - Những ngày qua, kênh YouTube “yo bae” đã đăng tải video mang tựa đề “Thạch Trang my20s: Bộ mặt thật của nàng thơ du học sinh Đức”. Clip nhanh chóng “gây bão” trên mạng xã hội, đồng thời khiến nhiều người tò mò về danh tính chủ nhân kênh.

Vừa qua, video với tiêu đề “Thạch Trang my20s: Bộ Mặt Thật Của Nàng Thơ Du Học Sinh Đức” được đăng tải trên YouTube và nhanh chóng gây ra phản ứng trái chiều. Một số khen ngợi về tính hệ thống và loạt bằng chứng logic được liệt kê hợp lí, số khác lại chỉ trích yo bae vì vốn Thạch Trang không có liên hệ gì với cô, việc cô lên tiếng như vậy khiến tình hình trở nên xấu đi, thậm chí muốn đẩy Thạch Trang vào "đường cùng". Sau đó, yo bae cũng đã giải thích thêm trên trang cá nhân của mình.

Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, yo bae đã đăng tải ba story liên tiếp. Cô giải thích rõ hơn lý do bản thân quyết định thực hiện video vì muốn cộng đồng suy ngẫm lại về văn hóa thần tượng. Nữ YouTuber cũng không lường trước được mức độ nổi tiếng của clip. Bên cạnh đó, cô cũng kêu gọi mọi người đừng nặng lời với Thạch Trang mà thay vào đó, hãy góp ý một cách thiện chí và tử tế.

Cũng từ đây, nhiều người bắt đầu tò mò về danh tính của cô nàng. yo bae tên thật là Hồ Hải Anh, sinh năm 2000 tại Hà Nội. Cô gây ấn tượng với thành tích học tập đáng nể: từng học chuyên Toán tại Trường Marie Curie và chuyên tiếng Anh tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội; sở hữu bằng C1 tiếng Đức, 8.5 IELTS với 8.0 cho phần Speaking. Hiện yo bae đã tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Quốc tế tại Đức và đang trong quá trình học thạc sĩ.

Khởi đầu là một Blogger chuyên về du lịch trên Instagram, yo bae rẽ hướng trở thành một YouTuber trong thời kỳ giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19. Bắt đầu bằng những vlog du lịch tại nhiều địa điểm ở châu Âu, sau này yo bae mở rộng nội dung theo hướng ghi lại cuộc sống cá nhân và chia sẻ kiến thức, quan điểm bản thân trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, cô ghi dấu ấn trong lòng người xem với một chuỗi video về chủ đề giáo dục giới tính và các vấn đề về tình dục - điều mà ít YouTuber tiếng Việt dám thực hiện một cách bộc trực.

Điều gây ấn tượng và hấp dẫn người xem đến với yo bae không chỉ bởi các nội dung “không ai dám nói”, mà còn bởi những lập luận logic và cách nói chuyện thẳng thắn nhưng vẫn đủ gần gũi người xem.

Thực chất, video đang “gây sốt” về KOL Thạch Trang không phải là lần đầu yo bae làm dạng này. Cô thường xuyên đưa ra những góc nhìn về các sự kiện hot khác nhau, “ghi điểm” với cách nói chuyện duyên dáng và các bằng chứng thuyết phục cho luận điểm của mình. Hiện tại, video đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên YouTube, chứng tỏ "sức nóng" của vụ việc chưa hề giảm.