Giải mã câu nói "You only live once nên mới phải cẩn thận..." khiến netizen bàn tán

Thiện Dư

HHTO - "You only live once nên mới phải cẩn thận, live twice thì đã muốn làm gì thì làm" đang là câu nói đang gây sốt mạng xã hội (MXH), xuất phát từ một video mới đây của YouTuber Yo Bae.

Trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao với đoạn video dài hơn 48 phút của YouTuber Yo Bae, xoay quanh những vấn đề liên quan đến "nàng thơ du học sinh" Thạch Trang. Tâm điểm của sự chú ý không chỉ nằm ở câu chuyện, những mốc thời gian và sự kiện mà còn ở câu nói có ý "cà khịa" từ Yo Bae: "You only live once nên mới phải cẩn thận, live twice thì đã muốn làm gì thì làm" (tạm dịch: Bạn chỉ sống một lần nên mới phải cẩn thận, chứ sống hai lần thì đã muốn làm gì thì làm).

you-only-live-once-moi-phai-can-than-1.jpg

Không chỉ người theo dõi "drama" mà nhiều dân mạng cũng chia sẻ câu nói này một cách thích thú. "YOLO" - "Bạn chỉ sống một lần" từng là từ khóa nổi tiếng một thời, được nhiều bạn trẻ sử dụng, khuyến khích lối sống phóng khoáng, tự do, tận hưởng, trải nghiệm những điều bản thân cảm thấy hứng thú vì ai cũng chỉ sống một lần trên đời.

Tuy nhiên, câu nói của Yo Bae đã lật ra một khía cạnh khác ở "từ khóa" này. YOLO có thể bị lạm dụng, làm cái cớ để ai đó hành động bốc đồng, thiếu trách nhiệm. Bởi vậy, trong cách sống YOLO còn phải có sự cẩn trọng để không uổng phí, để tránh xảy ra những sai lầm gây ảnh hưởng cho bản thân và người khác mà hậu quả đôi khi khó thay đổi. Chính vì góc nhìn mới này khiến câu nói của Yo Bae gây sốt cõi mạng.

capture.jpg
capture3-1198.jpg
Câu nói của Yo Bae gây sốt trên các trang cộng đồng.
capture2.jpg
Hoa hậu Bảo Ngọc cũng nhanh chóng cập nhật "từ vựng mới".

Nhiều cư dân mạng đã trích dẫn câu nói này trên các nền tảng như Threads, Facebook... thu về tương tác cao. Thậm chí trào lưu này còn được người nổi tiếng hưởng ứng, chẳng hạn như Hoa hậu Bảo Ngọc cũng bóc tách câu nói này, khiến nó càng thêm "phát sốt" hơn. Dần dà, câu nói được biến tấu sáng tạo, hài hước, trở thành một hiện tượng mạng trong vài ngày gần đây.

capture5-9729.jpg
capture4-3753.jpg
Câu nói được biến tấu sáng tạo, thú vị với nhiều hoàn cảnh khác nhau.
535069587-2515819325457367-81352.jpg
Thiện Dư
#Thạch Trang #Yo Bae #câu nói viral #You only live once

