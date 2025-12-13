Đội tuyển Audition Việt Nam thắng HCV SEA Games, dân tình xem mà nhớ tuổi thơ

Bên cạnh những môn cạnh tranh thế mạnh như bơi lội, thể dục dụng cụ hay võ thuật, đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33 còn gây chú ý khi tham dự bộ môn Audition. Trò chơi đậm chất tuổi thơ trở thành một môn thi SEA Games, và đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành được HCV trong buổi thi tối 12/12 vừa qua.

Đội tuyển Audition Việt Nam thắng HCV tại SEA Games 33. Ảnh: Phạm Huyền

Cụ thể, đội tuyển Audition quốc gia đã xuất sắc mang về 2 HCV. Trong nội dung đơn nữ, tuyển thủ Lê Thị Hoài Phương (tài khoản game: Elina) đã áp đảo đối thủ, đánh bại tuyển thủ Audition Thái Lan Lydiarose để giành HCV đầu tiên. Trong khi đó, đồng đội Tô Ý Linh (tài khoản game: Linhh) cũng bản lĩnh cán đích thứ hai, mang về HCB. Không dừng lại ở đó, Hoài Phương tiếp tục tỏa sáng ở nội dung đôi nam nữ, phối hợp ăn ý cùng Lê Ngọc Trường Giang (tài khoản game: Demo) để giành được HCV thứ hai trước đối thủ là đội chủ nhà.

Sau ngày thi đấu, tổng thành tích ấn tượng của đội tuyển Audition Việt Nam là 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, khẳng định vị thế "anh cả" khu vực, dù bộ môn này mới chỉ thi đấu biểu diễn và chưa tính vào bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn.

Khoảnh khắc đội Audition Việt Nam giành chiến thắng.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng phấn khích khi biết được trò chơi Audition có mặt trong SEA Games 33 và đội tuyển nước nhà đã giành chiến thắng. Không ít người thuộc thế hệ 8x, 9x bày tỏ sự tự hào khi tựa game gây nghiện một thời, đến mức khiến nhiều bạn trẻ bị bố mẹ mắng nay đã "lên đời", trở thành môn thi tại đấu trường thể thao quốc tế. Một cư dân mạng còn hài hước bình luận rằng đội tuyển Việt Nam đã khiến bao thế hệ gõ phím Space và nhiều quán nét tự hào.

Chiến thắng vang dội này còn truyền cảm hứng, khơi gợi hy vọng nhiều tựa game kinh điển khác như Boom Online, Gunbound hay Gunny sớm được đưa vào SEA Games để thỏa lòng các "ẩn sĩ gõ phím".

Cư dân mạng bàn tán rôm rả về chiến thắng của đội tuyển Audition.

Gây chú ý với hai chiến thắng cá nhân và đồng đội, Lê Thị Hoài Phương trở thành một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất thời gian qua của đoàn Việt Nam tại SEA Games 33. Sinh năm 1999, Hoài Phương gắn bó với Audition từ năm 6 tuổi, tính đến nay đã tròn 19 năm theo đuổi. "Khi Audition vừa ra mắt cũng là thời điểm tôi bắt đầu chơi", Hoài Phương chia sẻ trong phỏng vấn cùng Game8. Về sau, cô bắt đầu chinh phục các giải đấu Audition trong nước và thế giới, từ đó được chiêu mộ về đội tuyển quốc gia.

Lê Thị Hoài Phương. Ảnh: Phụ nữ số

Lê Thị Hoài Phương chia sẻ về cơ duyên với trò chơi Audition. Nguồn: Game8

Trên sàn đấu SEA Games 33, Hoài Phương thi đấu bản lĩnh nhưng khi xuống hàng ghế nghỉ ngơi, cô vui mừng ôm chặt đồng đội, còn nhí nhảnh tô son để lên hình đẹp hơn. Cô cũng công khai bày tỏ mong muốn dành tặng HCV của mình cho tất cả đồng đội vì mọi người đã cùng nhau gắn bó, phấn đấu suốt thời gian qua.