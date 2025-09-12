Cùng Đức Việt & O’Food Thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm: Lan tỏa đam mê nghệ thuật học đường

Ngày 12/9/2025, tại Trường THCS Nguyễn Công Trứ (phường Ba Đình, Hà Nội), không khí tưng bừng, rộn rã với Lễ phát động Cuộc thi toàn quốc “Cùng Đức Việt & O’Food Thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm” - Lần thứ XI.

Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, cuộc thi đã trở thành sân chơi nghệ thuật học đường uy tín, thu hút hàng triệu học sinh tiểu học và THCS trên khắp cả nước. Đây không chỉ là nơi các em được thể hiện đam mê ca hát, múa, diễn xuất, mà còn là “cái nôi” phát hiện - ươm mầm - chắp cánh cho nhiều tài năng nghệ thuật trẻ Việt Nam.

Sân khấu khởi đầu năm học đầy màu sắc

Ngay trong lễ phát động, các học sinh Trường THCS Nguyễn Công Trứ đã mang đến loạt tiết mục công phu, sôi động, nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ thầy cô, phụ huynh và bạn bè. Những phần biểu diễn xuất sắc đầu tiên đã được trao huy chương vàng, bạc, đồng, cùng giấy khen và quà tặng từ Ban Tổ chức - khởi đầu cho một mùa giải hứa hẹn bùng nổ.

Năm 2025: Mở rộng sân chơi - kết nối khắp mọi miền

Cuộc thi năm nay tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ khi được tổ chức trực tiếp tại nhiều địa phương: Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh… Song song với đó, hình thức thi trực tuyến qua video clip vẫn được duy trì, tạo điều kiện để mọi học sinh đều có thể tham gia, bất kể khoảng cách địa lý.

Những tiết mục nổi bật nhất sẽ được tuyển chọn góp mặt tại Vòng Chung kết toàn quốc, diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2025. Ban Tổ chức cũng sẽ hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại cho các thí sinh ở xa, giúp các em toàn tâm thể hiện tài năng.

Giải thưởng lớn tại vòng chung kết toàn quốc - Cơ hội tỏa sáng

01 Giải Xuất sắc toàn quốc: 80 triệu đồng

02 Giải Nhất: 20 triệu đồng/đội

02 Giải Bình chọn khán giả (qua Fanpage & YouTube): 20 triệu đồng/giải

Cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn dành cho tập thể và cá nhân xuất sắc.

Lan tỏa giá trị - Gắn kết hữu nghị Việt - Hàn

Suốt hành trình 11 năm, cuộc thi không thể thiếu sự đồng hành của Tập đoàn Daesang (Hàn Quốc), Công ty CP Daesang Đức Việt và Công ty TNHH Daesang Việt Nam - những đơn vị đã bền bỉ tài trợ, chung tay đưa “Thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm” trở thành hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, đồng thời góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Cùng Đức Việt & O’Food Thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm” không chỉ là một cuộc thi, mà đã trở thành hành trình nuôi dưỡng ước mơ, nơi mỗi học sinh được sống trọn vẹn với đam mê và tự tin tỏa sáng.