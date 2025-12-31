Tượng hổ trắng ở Indonesia gây chú ý vì ngoại hình độc lạ: Ngựa vằn lai hà mã?

HHTO - Một bức tượng ở Indonesia đang trở thành “hiện tượng du lịch” khi rất nhiều du khách muốn tới chụp ảnh cùng - đó là tượng hổ trắng. Nhưng lý do thì không phải vì đó là tượng hổ oai phong dũng mãnh, mà vì hổ này trông hết sức buồn cười, nhiều người còn đặt câu hỏi không biết đây là ngựa vằn hay hà mã nữa.

Bức tượng hổ trắng ở làng Balongjeruk (tỉnh Đông Java, Indonesia) bỗng nhiên nổi như cồn, không phải vì trông nó oai hùng hay thậm chí là giống hổ thật, mà bởi vì nhiều người thấy nó giống y như… một con ngựa vằn đang khó ở, hoặc một con hà mã đang cố hóa trang.

Và mặc dù bức tượng được dựng đầy tự hào ở quảng trường của làng, theo trang tin Detik của Indonesia, nhưng netizen lại nhanh chóng coi con “hổ trắng” này là… cây hài dịp cuối năm.

Không biết có thể nói là "ngại hết cả hổ" không nữa. Ảnh: Andhika Dwi/ detikJatim.

Kể từ khi ảnh “hổ trắng” được đăng lên mạng xã hội, rất nhiều du khách từ khắp nơi ở Indonesia đã đổ về làng để check-in, vừa được tận mắt nhìn thấy sinh vật hổ - ngựa vằn - hà mã, vừa được “tận tâm” cười xỉu.

Một du khách tên là Feracrus nói anh đã đi xe máy hết gần 4 tiếng đồng hồ để tới làng Balongjeruk xem hổ, dù có lẽ tới nơi xong anh sẽ không chắc quyết định của mình là đúng hay sai.

Ai đến đây cũng chụp ảnh hổ trắng. Ảnh: Detik.

Ông Safi’i - trưởng làng - nói rằng bức tượng hổ trắng này là biểu tượng của làng, vì theo truyền thống, hổ trắng là “thần hộ mệnh” của ngôi làng.

Nhưng dù nhiều cư dân mạng trêu đùa về bức tượng, ông Safi’i nói ông không hề buồn hay để bụng mà còn rất biết ơn vì nhiều người quan tâm đến làng Balongjeruk như vậy. “Không sao, được người dân chú ý là vui rồi, xem như họ góp ý để chúng tôi rút kinh nghiệm” - ông Safi’i khẳng định.

Nhìn góc nào cũng khó thấy giống hổ. Ảnh: 9gag.

Một số cư dân mạng nửa đùa nửa thật rằng, ông Safi’i nói như vậy có lẽ là cách lịch sự để cho biết rằng sẽ có tượng hổ trắng “phiên bản 2.0”.