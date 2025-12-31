Thời tiết miền Bắc đợt nghỉ Tết Dương lịch có phù hợp cho hoạt động ngoài trời?

HHTO - Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, thời tiết miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét là chủ đạo, kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù ở nhiều khu vực. Diễn biến này được nhận định sẽ tác động đến kế hoạch vui chơi, du lịch và các hoạt động ngoài trời của người dân trong kỳ nghỉ đầu năm mới.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, khoảng thời gian từ cuối tháng 12/2025 sang đầu tháng 1/2026, không khí lạnh liên tục được bổ sung xuống miền Bắc. Do đó, khu vực Bắc Bộ phổ biến trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày tại đồng bằng và trung du phổ biến 13-16 độ C, ban ngày dao động 18-23 độ C. Khu vực vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 10-12 độ C. Cùng với nền nhiệt thấp, miền Bắc còn xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đặc biệt vào sáng sớm và đêm, khiến cảm giác rét tăng lên rõ rệt.

Tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, thời tiết nhiều ngày âm u, độ ẩm cao, ít nắng, không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời kéo dài.

Dự báo nhiệt độ khu vực Hà Nội trong 10 ngày tới. (Nguồn: Trung tâm dự báo KTTV Trung ương)

Với hình thái thời tiết nói trên, miền Bắc không có điều kiện lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời quy mô lớn hoặc kéo dài trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026. Trời rét, mưa nhỏ và sương mù có thể gây bất tiện cho các hoạt động như dã ngoại, cắm trại, tổ chức sự kiện ngoài trời, cũng như các chuyến du lịch thiên nhiên ở vùng núi.

Tuy nhiên, thời tiết cũng không xuất hiện các hiện tượng cực đoan như mưa lớn hay bão. Vì vậy, nếu lựa chọn thời điểm phù hợp trong ngày, đặc biệt là buổi trưa và đầu giờ chiều khi nhiệt độ tăng nhẹ, người dân vẫn có thể tham gia những hoạt động ngoài trời ngắn như dạo phố, tham quan điểm du lịch trong đô thị, chụp ảnh, hoặc các hoạt động thể thao nhẹ.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Trước diễn biến thời tiết rét trong dịp nghỉ lễ, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết hằng ngày, chuẩn bị trang phục giữ ấm đầy đủ, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Đối với các hoạt động du lịch, vui chơi ngoài trời, nên linh hoạt điều chỉnh thời gian, hạn chế ra ngoài vào sáng sớm và tối muộn khi nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm cao. Các địa phương và đơn vị tổ chức sự kiện cũng cần có phương án dự phòng trong trường hợp thời tiết bất lợi.