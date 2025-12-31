Bé trai ở Trung Quốc nhập viện vì trộm đồ siêu cay, bố mẹ đòi bồi thường và cái kết

HHTO - Một vụ việc đang gây tranh cãi trên mạng xã hội xứ tỷ dân: Con trai nhập viện vì ăn trộm đồ ăn siêu cay của hàng xóm, bố mẹ quay sang đòi bồi thường. Thế nhưng, lập luận từ phía luật sư đã "tạt gáo nước lạnh" vào yêu cầu vô lý này.

Câu chuyện bắt đầu tại một khu chung cư ở Trung Quốc, nơi anh chàng Tiểu Trương liên tục rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" khi đồ ăn giao về là "bốc hơi" không rõ nguyên nhân. Quyết tâm không để "kẻ giấu mặt" tiếp tục lộng hành, Tiểu Trương đã âm thầm đặt một suất ăn siêu cay và để trước cửa như mọi khi.

Những món ăn siêu cay ở Trung Quốc khiến bao tử "khóc thét". - Ảnh: Internet.

"Vị khách không mời" nhanh chóng xuất hiện là Tiểu Vũ - bé trai 7 tuổi sống cùng tòa nhà. Thấy gói đồ ăn vô chủ, cậu bé đã "tiện tay" mang về thưởng thức. Hậu quả đến ngay tức thì: Tiểu Vũ phải nhập viện cấp cứu với chẩn đoán viêm dạ dày cấp do không chịu nổi độ cay quá mức. Chi phí điều trị lên tới hơn 2.000 tệ (hơn 7 triệu đồng).

Sự việc trở nên căng thẳng khi phụ huynh của Tiểu Vũ, thay vì nhận lỗi giáo dục con chưa nghiêm, lại quay sang chỉ trích Tiểu Trương. Họ cho rằng anh cố tình gài bẫy gây hại cho trẻ nhỏ và yêu cầu bồi thường toàn bộ viện phí.

Bên cạnh tranh cãi về cách dạy con, netizen còn hài hước "ngả mũ" trước nghị lực của cậu bé khi cố ăn hết món siêu cay.

Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, các luật sư tại Trung Quốc đã thẳng thắn bác bỏ yêu cầu này. Luật sư khẳng định Tiểu Trương không phải chịu trách nhiệm, bởi lẽ: Việc đặt đồ ăn là hoạt động dân sự bình thường, ớt là gia vị hợp pháp và hành động này không vi phạm thuần phong mỹ tục. Dù Tiểu Trương có dự đoán được việc mất trộm, đây vẫn được xem là biện pháp bảo vệ tài sản cá nhân và không vượt quá giới hạn phòng vệ cần thiết.

Vụ việc khép lại với sự ủng hộ từ cộng đồng mạng dành cho chàng trai trẻ. Netizen xứ Trung để lại nhiều bình luận châm biếm: "Cha mẹ phải chịu trách nhiệm với hành vi của con mình, không dạy được còn chiều hư", hay "Nể thanh niên này thật, một pha trị trộm đỉnh cao mà vẫn đúng luật".