Ngày 1/1: Nơi nào ở nước ta đón bình minh sớm nhất, Hà Nội mấy giờ Mặt Trời mọc?

HHTO - Vào ngày đầu năm mới 2026, nơi nào đón bình minh sớm nhất ở Việt Nam? Ngoài ra, trong số các tỉnh, thành phố lớn thì nơi nào đón ánh sáng Mặt Trời sớm nhất vào ngày 1/1? Tại Thủ đô Hà Nội, nếu muốn ngắm Mặt Trời mọc ngày đầu năm thì nên đợi vào giờ nào?

Đón ánh Mặt Trời đầu tiên của ngày đầu tiên của năm mới thực sự là một điều thú vị và rất có ý nghĩa, vì việc này tượng trưng cho sự đổi mới và hy vọng. Ở một số nước châu Á, việc này được coi là một truyền thống vì con người từ xưa tin rằng các vị thần của Năm Mới sẽ xuất hiện cùng với ánh Mặt Trời đầu tiên trong ngày đầu năm. Vì vậy, ai đón chào ánh sáng đầu tiên sẽ nhận được nhiều may mắn trong cả năm tới.

Ở nước ta, hải đăng Mũi Điện (tỉnh Đắk Lắk) là nơi đón ánh bình minh sớm nhất trên đất liền. Vì vậy, đây cũng là nơi thu hút rất nhiều du khách.

Mũi Điện là nơi đón bình minh sớm nhất trên đất liền Việt Nam. Ảnh: Công Hoan/ TPO.

Còn nếu tính trong một số tỉnh thành lớn ở nước ta thì vào ngày 1/1/2026, nơi đón bình minh sớm nhất sẽ là Nha Trang. Hôm đó Mặt Trời sẽ mọc vào lúc 6h03’, theo trang Time and Date - chuyên cung cấp thông tin chính xác về khí tượng, thiên văn…

Giờ Mặt Trời mọc và lặn ở một số tỉnh thành nước ta vào hôm nay, 30/12. Ảnh: Time and Date.

Tại Thủ đô Hà Nội, ngày 1/1/2026, Mặt Trời sẽ mọc lúc 6h33’. “Mặt Trời mọc” được định nghĩa chính xác là thời điểm mà rìa phía trên của đĩa Mặt Trời xuất hiện ở đường chân trời; tất nhiên trước lúc đó thì trời bắt đầu hửng lên rồi.

Đón bình minh vào ngày đầu năm mới là việc có nhiều ý nghĩa về tinh thần. Ảnh: Hồng Thái/ TPO.

Vì vậy, nếu ở Hà Nội và muốn đón ánh bình minh đầu tiên của ngày đầu tiên của năm mới 2026, bạn nên dậy từ sớm, khoảng 6h hoặc sớm hơn cho chắc chắn, và nhìn về hướng Đông, nếu đến được những nơi có tầm nhìn tốt như Hồ Tây hay cầu Long Biên thì ngắm bình minh càng đẹp. Khi đón bình minh ngày đầu năm ở Hà Nội, tốt nhất là nên mặc ấm vì buổi sáng sớm 1/1, trời vẫn lạnh và có thể có sương mù.