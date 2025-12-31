Ăn 12 trái nho đêm Giao thừa: Nho xanh hay nho tím mang lại nhiều may mắn?

HHTO - Niềm tin ăn 12 trái nho dưới gầm bàn vào đêm Giao thừa để có một năm mới may mắn đã được nhiều người thực hiện ở khắp nơi trên thế giới. Vậy thực ra có “nguyên tắc” nào về loại nho không? Nên ăn nho xanh hay nho tím? Hóa ra mỗi màu nho lại có ý nghĩa khác nhau liên quan đến những điều ước của người ăn.

Vào đúng 12h đêm Giao thừa (thời khắc chuyển từ năm cũ sang năm mới), nếu ăn 12 trái nho dưới gầm bàn thì năm sau sẽ may mắn - đó là một niềm tin đã trở thành truyền thống, bắt nguồn từ Tây Ban Nha và đến giờ thì rất nhiều người trên khắp thế giới làm theo. Nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng đã thực hiện điều này và có lẽ đêm nay rất nhiều quả nho sẽ được ăn.

Thế nhưng trên thị trường đâu phải chỉ có một loại nho, vậy nên ăn nho nào?

Hóa ra màu của nho lại tượng trưng cho các kiểu may mắn khác nhau.

Nên ăn 12 trái nho màu gì trong đêm Giao thừa? Ảnh minh họa: Il Latino News.

Theo các trang tin của Tây Ban Nha thì nho xanh là lựa chọn truyền thống, được cho là mang lại may mắn về tiền bạc và sự phát triển nói chung, đặc biệt là dành cho những người muốn có khởi đầu mới. Nho tím hoặc nho đen được cho là giúp thăng tiến, may mắn trong sự nghiệp. Còn nho đỏ sẽ đem lại may mắn trong tình cảm.

Cho nên ngày xưa thì người ta chọn màu nho tùy theo điều ước của bản thân, nhưng ở thời hiện đại thì nho màu gì cũng được. Những người thực tế thì cho rằng nên chọn loại nho có vỏ mỏng và không hạt để ăn cho dễ, nuốt cho nhanh. Mà nếu muốn việc gì cũng may mắn thì có lẽ nên ăn… 36 quả nho (12 quả mỗi màu) hoặc 12 quả nhưng mỗi màu 4 quả?

Ngoài ra, cần ăn 12 trái nho trong bao nhiêu lâu? Theo truyền thống từ xưa thì cứ mỗi lần chuông đồng hồ điểm một tiếng thì cần ăn xong một trái, với mỗi trái thì ước một điều. Nhưng thời nay có nhiều "phiên bản" nói rằng cần ăn trong 36 giây hoặc 40 giây hoặc 60 giây.

Chuẩn bị sẵn nho cho từng người trong nhà thế này có vẻ tiện. Ảnh: Express Photo.

Nhưng tóm lại thì đây là một truyền thống để cho vui là chính, chứ việc ăn nho màu gì hay ở đâu cũng được. Thậm chí, không ăn nho mà viết ra những mục tiêu năm mới hoặc dành một chút thời gian nghĩ đến những gì mình muốn đạt được cũng là rất tốt rồi. Nói cho cùng, năm mới là thời điểm để mỗi người tập trung vào những mơ ước của chính mình mà.