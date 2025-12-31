Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Ăn 12 trái nho đêm Giao thừa: Nho xanh hay nho tím mang lại nhiều may mắn?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Niềm tin ăn 12 trái nho dưới gầm bàn vào đêm Giao thừa để có một năm mới may mắn đã được nhiều người thực hiện ở khắp nơi trên thế giới. Vậy thực ra có “nguyên tắc” nào về loại nho không? Nên ăn nho xanh hay nho tím? Hóa ra mỗi màu nho lại có ý nghĩa khác nhau liên quan đến những điều ước của người ăn.

Vào đúng 12h đêm Giao thừa (thời khắc chuyển từ năm cũ sang năm mới), nếu ăn 12 trái nho dưới gầm bàn thì năm sau sẽ may mắn - đó là một niềm tin đã trở thành truyền thống, bắt nguồn từ Tây Ban Nha và đến giờ thì rất nhiều người trên khắp thế giới làm theo. Nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng đã thực hiện điều này và có lẽ đêm nay rất nhiều quả nho sẽ được ăn.

Thế nhưng trên thị trường đâu phải chỉ có một loại nho, vậy nên ăn nho nào?

Hóa ra màu của nho lại tượng trưng cho các kiểu may mắn khác nhau.

grapes.jpg
Nên ăn 12 trái nho màu gì trong đêm Giao thừa? Ảnh minh họa: Il Latino News.

Theo các trang tin của Tây Ban Nha thì nho xanh là lựa chọn truyền thống, được cho là mang lại may mắn về tiền bạc và sự phát triển nói chung, đặc biệt là dành cho những người muốn có khởi đầu mới. Nho tím hoặc nho đen được cho là giúp thăng tiến, may mắn trong sự nghiệp. Còn nho đỏ sẽ đem lại may mắn trong tình cảm.

Cho nên ngày xưa thì người ta chọn màu nho tùy theo điều ước của bản thân, nhưng ở thời hiện đại thì nho màu gì cũng được. Những người thực tế thì cho rằng nên chọn loại nho có vỏ mỏng và không hạt để ăn cho dễ, nuốt cho nhanh. Mà nếu muốn việc gì cũng may mắn thì có lẽ nên ăn… 36 quả nho (12 quả mỗi màu) hoặc 12 quả nhưng mỗi màu 4 quả?

Ngoài ra, cần ăn 12 trái nho trong bao nhiêu lâu? Theo truyền thống từ xưa thì cứ mỗi lần chuông đồng hồ điểm một tiếng thì cần ăn xong một trái, với mỗi trái thì ước một điều. Nhưng thời nay có nhiều "phiên bản" nói rằng cần ăn trong 36 giây hoặc 40 giây hoặc 60 giây.

prep.jpg
Chuẩn bị sẵn nho cho từng người trong nhà thế này có vẻ tiện. Ảnh: Express Photo.

Nhưng tóm lại thì đây là một truyền thống để cho vui là chính, chứ việc ăn nho màu gì hay ở đâu cũng được. Thậm chí, không ăn nho mà viết ra những mục tiêu năm mới hoặc dành một chút thời gian nghĩ đến những gì mình muốn đạt được cũng là rất tốt rồi. Nói cho cùng, năm mới là thời điểm để mỗi người tập trung vào những mơ ước của chính mình mà.

ft1471.jpg
Thục Hân
#ăn nho ước nguyện #ăn nho ước nguyện trong bao lâu #ăn 12 trái nho đêm giao thừa #ăn 12 trái nho đêm giao thừa để làm gì #ăn 12 trái nho đêm giao thừa trong bao lâu #ăn 12 trái nho đêm giao thừa của nước nào #cách ăn 12 trái nho đêm giao thừa #ăn 12 trái nho màu gì #ăn 12 trái nho để làm gì #ăn 12 trái nho xanh hay tím

Xem thêm

Cùng chuyên mục