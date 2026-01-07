Từ mai bắt đầu “18 ngày rét nhất mùa Đông”: Hà Nội sẽ giảm nhiệt thế nào?

HHTO - Nói về dự báo thời tiết thì ngay cả những khả năng thấp cũng vẫn có thể xảy ra: Tưởng chừng mức nhiệt độ dưới 10 độ C là ít có khả năng xuất hiện ở Hà Nội trong đợt rét này, hoặc nếu có cũng phải sau 1 - 2 ngày nữa; nhưng sáng nay đã có rồi. Và ngày mai mới là bắt đầu “chuỗi 18 ngày rét nhất mùa Đông”, liệu nhiệt độ có thể giảm đến mức nào?

Nhiệt độ thực đo thấp nhất sáng nay, 7/1, ở trạm Hà Đông (Hà Nội) đã là 9oC, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Nhiệt độ cảm nhận là khoảng 11 - 12oC.

Và chưa chắc đó đã là mức nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội trong đợt rét lần này, bởi vì “chuỗi 18 ngày rét nhất của mùa Đông” - theo cách tính toán cổ xưa - vẫn đang ở phía trước, mà nói chính xác thì sẽ bắt đầu từ mai, 8/1.

Nhiệt độ thực đo thấp nhất ở một số trạm tại miền Bắc sáng nay, 7/1. Ảnh: NCHMF.

Có một cách tính thời gian trong mùa Đông mà người Trung Quốc từ ngày xưa đã dùng, theo đó mùa Đông được chia thành 9 chuỗi 9 ngày (tổng cộng 81 ngày), tính từ ngày bắt đầu tiết Đông Chí. Cách chia này được ghi lại trong một bài hát cổ, mà 2 câu đầu là:

“Chuỗi 9 ngày thứ nhất, chuỗi 9 ngày thứ hai, đừng cho tay ra khỏi túi;

Chuỗi 9 ngày thứ ba, chuỗi 9 ngày thứ tư, có thể bước đi trên băng”.

Theo bài hát này, chuỗi 9 ngày thứ ba và thứ tư là rét nhất mùa Đông, khi các con sông đóng băng chắc chắn.



Cũng có một câu thành ngữ cổ của Trung Quốc nói rằng chuỗi 9 ngày thứ ba, trong tiếng Trung gọi là “sanjiu”, tức là ngày thứ 19 đến ngày thứ 27 kể từ ngày bắt đầu tiết Đông Chí, là rét nhất, theo trang Visit Beijing.

Mà ngày bắt đầu tiết Đông Chí trong mùa Đông này là 21/12/2025, tính từ hôm đó thì ngày mai, 8/1, chính là bắt đầu “chuỗi 9 ngày thứ ba”, hoặc có thể coi là bắt đầu chuỗi 18 ngày rét nhất mùa Đông (chuỗi 9 ngày lần thứ ba và thứ tư).

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 8 - 9/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Theo phần lớn các mô hình hiện tại, sáng sớm 8 - 9/1, Hà Nội có khả năng còn rét hơn sáng nay, với nhiệt độ cảm nhận có thể xuống 9 - 10oC hoặc thậm chí là 8oC (riêng mô hình ECMWF của châu Âu dự báo như vậy). Ngoài ra, trong chuỗi 9 ngày kể từ mai (8 - 16/1), dự báo Hà Nội sẽ có những ngày liên tục với nhiệt độ buổi sáng sớm ở mức thấp nhất từ đầu mùa Đông này.

Ban ngày thì Hà Nội sẽ nhiều nắng và đỡ rét, nhiệt độ lên xấp xỉ 20oC, nhưng các buổi đêm và sáng với nhiệt độ dù là 8, 9 hay 10oC thì cũng đều là rét hại, người dân cần mặc thật ấm, giữ ấm đường hô hấp, nên đội mũ nếu ra ngoài sớm.

Còn theo bài hát cổ nói trên thì sau chuỗi 18 ngày rét nhất này (8 - 25/1) là trời bắt đầu ấm dần (dù vẫn còn những đợt rét vì đây đang là mùa Đông).