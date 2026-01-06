Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

Những người sinh vào những năm nào phải cấp đổi thẻ căn cước trong năm 2026?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Theo quy định của Luật Căn cước, những người sinh vào những năm nào phải cấp đổi thẻ căn cước trong năm 2026? Những người không thực hiện đúng quy định có thể gặp nhiều khó khăn trong việc làm thủ tục hành chính, giao dịch ngân hàng…, và có thể bị phạt.

Nhiều người có thể thuộc số thẻ căn cước của mình và cả ngày cấp thẻ, nhưng lại ít chú ý đến dòng chữ “Có giá trị đến…” trên thẻ.

Theo Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi - thông tin được đăng trên Báo điện tử Chính phủ.

Như vậy, trong năm 2026, những người sinh vào một số năm nhất định bắt buộc phải làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước, trừ phi có thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong khoảng thời gian 02 năm trước các mốc tuổi trên (tức là nếu đã được cấp đổi, cấp lại trong thời gian như thế rồi thì thẻ có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo):

- Những người sinh năm 2012, năm nay 14 tuổi, cần làm thẻ căn cước lần đầu hoặc cấp đổi thẻ căn cước.

- Những người sinh năm 2001, sinh năm 1986, sinh năm 1966, tức là năm nay lần lượt là 25, 40 hoặc 60 tuổi, đều cần thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước.

cancuoc.jpg
Người dân cần thực hiện đúng quy định về cấp đổi thẻ căn cước để đảm bảo các công việc, giao dịch của mình không bị gián đoạn. Ảnh: Báo điện tử Chính phủ.

Nếu thẻ căn cước không còn giá trị pháp lý mà công dân không làm thủ tục cấp đổi thẻ mới thì có thể bị cảnh cáo hoặc bị phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Không chỉ vậy, những người không thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước đúng hạn có thể bị dừng các giao dịch ngân hàng (tức là việc rút tiền, chuyển khoản, thanh toán đều bị ảnh hưởng), gặp khó khăn khi đi du lịch (ví dụ, khi làm thủ tục đi máy bay), có thể không sử dụng được ứng dụng VNeID và các dịch vụ công hoặc các công việc khác cần đến thẻ căn cước.

Như vậy, những công dân sinh vào các năm trên (2012, 2001, 1986, 1966) và trước mỗi năm đó 1 - 2 năm đều nên xem dòng “Có giá trị đến…” trên thẻ căn cước của mình để chủ động sắp xếp thời gian, thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước theo đúng quy định của pháp luật để các giao dịch, công việc khác không bị ảnh hưởng, gián đoạn.

ft1472.jpg
Thục Hân
#đổi căn cước công dân #cấp đổi thẻ căn cước #những năm sinh phải đổi thẻ căn cước trong năm 2026 #độ tuổi đổi căn cước công dân #quy định đổi thẻ căn cước #không đổi CCCD có bị phạt #không đổi cccd có sao không

Xem thêm

Cùng chuyên mục