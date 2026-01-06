Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

MacBook Air M1 “trúng đạn”: Bị hư hỏng nặng nhưng vẫn hoạt động một cách khó tin

Linh Lê

HHTO - Một chiếc MacBook Air M1 mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội và các diễn đàn công nghệ khi được chia sẻ trong tình trạng hư hỏng nặng do trúng mảnh đạn, nhưng điều khó tin là thiết bị này vẫn có thể khởi động và hoạt động bình thường.

Theo đó, một chiếc MacBook Air M1 được cho là đã hứng trọn một mảnh đạn pháo, khiến phần vỏ nhôm bị móp méo nghiêm trọng, màn hình nứt vỡ với dấu vết xuyên thủng rõ ràng. Tuy nhiên, chiếc laptop không “chết cứng” mà vẫn lên nguồn, chạy hệ điều hành và thực hiện các tác vụ cơ bản.

Hình ảnh lan truyền cho thấy phần màn hình bị hư hại gần như hoàn toàn, song các bộ phận quan trọng bên trong như bo mạch chủ, chip Apple M1, RAM và ổ SSD dường như không bị ảnh hưởng đáng kể. Điều này khiến không ít người dùng công nghệ bày tỏ sự kinh ngạc trước độ bền của thiết bị vốn được xếp vào phân khúc mỏng nhẹ, không phải dòng máy “nồi đồng cối đá”.

macbook-air-m1-do-dan-hu-hong-nang-van-chay-tot-1.jpg

Nhiều ý kiến cho rằng chính thiết kế nguyên khối bằng nhôm đã giúp MacBook Air M1 hấp thụ và phân tán lực va chạm, qua đó bảo vệ các linh kiện quan trọng bên trong. Thậm chí, trong tình huống này, chiếc laptop còn được ví như “tấm khiên bất đắc dĩ”, góp phần giảm thiểu nguy hiểm cho người sử dụng.

macbook-air-m1-do-dan-hu-hong-nang-van-chay-tot-2.jpg

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, cho thấy khả năng chịu đựng vượt ngoài kỳ vọng của một sản phẩm công nghệ tiêu dùng. Trước đó, từng có nhiều câu chuyện về iPhone hay iPad bị hư hỏng nặng nhưng vẫn hoạt động, song trường hợp của MacBook Air M1 lần này vẫn được xem là hiếm gặp và đặc biệt ấn tượng.

Câu chuyện này một lần nữa khiến nhiều người nhìn nhận lại về chất lượng hoàn thiện và khả năng “sống sót” của các thiết bị Apple trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

ok.jpg
Linh Lê
MacRumors
#MacBook Air #hư hỏng #đạn #khởi động #công nghệ #điện tử #độ bền của MacBook #tín đồ Apple

