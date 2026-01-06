Meta lên tiếng về sự cố Facebook tại Việt Nam, xóa ảnh đại diện có giúp bảo mật?

HHTO - Meta - công ty mẹ của Facebook đã chính thức lên tiếng về sự cố kỹ thuật xảy ra tại Việt Nam trong những ngày gần đây. Đại diện Meta khẳng định đây là lỗi kỹ thuật nội bộ, không liên quan đến các hành vi tấn công, hack hay chiến dịch báo cáo có chủ đích như nhiều đồn đoán trên mạng xã hội.

Xác nhận lỗi kỹ thuật, không liên quan đến vấn đề bảo mật

Theo Meta, công ty đã ghi nhận một sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến một số tài khoản Facebook tại Việt Nam. Ngay sau khi phát hiện, đội ngũ kỹ thuật của Meta đã vào cuộc xử lý và ưu tiên khắc phục lỗi.

Đại diện Meta cho biết một số tài khoản và fanpage bị ảnh hưởng đã dần được khôi phục trạng thái hoạt động bình thường. Công ty khẳng định sự cố không xuất phát từ hành vi tấn công bên ngoài, không liên quan đến hack tài khoản hay các chiến dịch “report” hàng loạt như nhiều người lo ngại.

Trước đó, cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao khi nhiều fanpage lớn, trong đó có các trang tin tức và giải trí có lượng người theo dõi lớn, bất ngờ "bay màu". Sự việc khiến không ít quản trị viên fanpage và người dùng cá nhân lo lắng về nguy cơ bị khóa tài khoản hoặc vi phạm chính sách.

Hàng loạt fanpage đặt ảnh đại diện về chế độ mặc định.

Meta bác bỏ tin đồn xóa ảnh đại diện để “tránh bị report”

Liên quan đến các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng người dùng nên xóa ảnh đại diện để tránh bị report hoặc hạn chế rủi ro bảo mật, Meta khẳng định đây là thông tin không chính xác. Việc mất hoặc xóa ảnh đại diện hoàn toàn không phải là một biện pháp bảo mật do Facebook khuyến nghị.

Theo Meta, các biện pháp bảo mật chính thức của nền tảng này bao gồm cảnh báo đăng nhập bất thường, xác thực hai yếu tố, kiểm soát thiết bị đăng nhập và các công cụ quản lý quyền riêng tư. Việc thay đổi hay xóa ảnh đại diện không giúp ngăn chặn nguy cơ bị xâm nhập tài khoản, cũng không ảnh hưởng đến việc đánh giá vi phạm hay xử lý report.

Trong những ngày xảy ra sự cố, nhiều người dùng Việt Nam đã đồng loạt xóa ảnh đại diện vì lo sợ tài khoản gặp rủi ro, dẫn đến hiện tượng “Facebook trống avatar” lan rộng. Meta cho rằng đây là phản ứng mang tính tâm lý, xuất phát từ thông tin chưa được kiểm chứng.

Khuyến nghị người dùng bình tĩnh, tập trung vào bảo mật cốt lõi

Meta khuyến nghị người dùng Facebook tại Việt Nam không nên hoang mang trước các tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời tập trung vào việc sử dụng các công cụ bảo mật chính thống mà nền tảng cung cấp. Người dùng được khuyên bật xác thực hai yếu tố, thường xuyên kiểm tra hoạt động đăng nhập và cập nhật thông tin bảo mật để bảo vệ tài khoản.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Sự cố lần này cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của người dùng Việt Nam vào các nền tảng mạng xã hội, khi chỉ một trục trặc kỹ thuật cũng có thể gây ra làn sóng lo lắng diện rộng. Việc Meta nhanh chóng lên tiếng và khẳng định nguyên nhân sự cố được xem là động thái cần thiết nhằm trấn an cộng đồng người dùng.

Hiện Meta cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và hoàn tất việc khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất. Người dùng được khuyến cáo không thực hiện các hành động mang tính truyền miệng, thiếu cơ sở, đồng thời chủ động cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống để tránh hoang mang không cần thiết.