Nhiều tài khoản Facebook đồng loạt xóa ảnh đại diện, chuyện gì đang xảy ra?

HHTO - Hiện nay, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hiện tượng nhiều tài khoản cá nhân và fanpage bất ngờ gỡ ảnh đại diện. Không ít người cho biết họ làm theo “số đông” vì lo ngại tài khoản có thể bị hack, bị khóa hoặc gặp rủi ro bảo mật. Vậy thực tế phía sau hiện tượng này là gì?

Lo ngại bảo mật lan truyền từ tin đồn và hiệu ứng đám đông

Theo ghi nhận, làn sóng xoá ảnh đại diện bắt nguồn từ việc một số fanpage lớn bất ngờ gỡ ảnh đại diện trong những giờ gần đây. Thông tin này nhanh chóng lan rộng, kéo theo nhiều suy đoán cho rằng Facebook đang gặp sự cố bảo mật hoặc có nguy cơ bị tấn công diện rộng.

Một số fanpage có lượt tương tác lớn đã chủ động gỡ ảnh đại diện.

Cùng với đó, trên mạng xã hội xuất hiện các tin đồn liên quan đến việc ảnh đại diện có thể bị lợi dụng để quét khuôn mặt, đánh cắp dữ liệu cá nhân hoặc làm căn cứ chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Dù chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào từ Meta, những lo ngại này vẫn khiến nhiều người dùng chủ động xoá avatar để “phòng rủi ro”.

Không ít ý kiến thừa nhận việc gỡ ảnh đại diện đơn thuần là tâm lý “thấy người khác làm thì làm theo”, tránh cảm giác bị bỏ lại hoặc lo sợ mình là người duy nhất không kịp đề phòng.

Xóa avatar có thực sự giúp bảo vệ tài khoản Facebook?

Theo anh Lê Văn Tình (chuyên gia công nghệ làm các dịch vụ liên quan đến các mạng xã hội của Meta) cho biết, việc xoá ảnh đại diện không phải là biện pháp bảo mật hiệu quả và không giúp ngăn chặn nguy cơ bị hack tài khoản. Hiện nay, Facebook không sử dụng ảnh đại diện để làm căn cứ khoá hay chiếm quyền kiểm soát tài khoản như nhiều tin đồn lan truyền.

Anh Lê Văn Tình - chuyên gia công nghệ làm các dịch vụ liên quan đến Meta.

Ngược lại, tài khoản không có ảnh đại diện rõ ràng còn có thể bị đánh giá là thiếu độ tin cậy, dễ bị hiểu nhầm là tài khoản ảo, ảnh hưởng đến tương tác hoặc gây khó khăn trong quá trình xác minh danh tính nếu xảy ra sự cố.

Meta cũng từng khẳng định đã dừng tính năng nhận diện khuôn mặt tự động từ trước đó và không quét dữ liệu khuôn mặt từ ảnh đại diện theo cách mà nhiều người đang lo ngại.

Làm gì để bảo vệ tài khoản thay vì chạy theo trào lưu?

Các chuyên gia công nghệ khuyến cáo, thay vì xoá ảnh đại diện theo tin đồn, người dùng nên tập trung vào những biện pháp bảo mật cốt lõi như sử dụng mật khẩu mạnh, không trùng lặp với các nền tảng khác, bật xác thực hai yếu tố, kiểm tra lịch sử đăng nhập và tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ yêu cầu đăng nhập lại tài khoản.

Ngoài ra, việc cập nhật email, số điện thoại chính chủ và thường xuyên rà soát các quyền truy cập ứng dụng bên thứ ba cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản.

Hiện tại, Facebook chưa đưa ra bất kỳ cảnh báo nào yêu cầu người dùng xoá ảnh đại diện để tránh mất nick. Do đó, người dùng cần tỉnh táo trước các trào lưu lan truyền trên mạng xã hội, tránh hoang mang không cần thiết và lựa chọn giải pháp bảo mật phù hợp, hiệu quả hơn.