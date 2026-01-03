Tin buồn dành cho những người vẫn đang sử dụng iPhone 11 Pro

HHTO - Mới đây, Apple vừa đưa iPhone 11 Pro vào danh sách những sản phẩm "đồ cổ" dù sản phẩm này vẫn được cập nhật iOS 26. Các sản phẩm cũ của Apple vẫn được hỗ trợ sửa chữa phần cứng, tuy nhiên việc này sẽ phụ thuộc vào mức độ sẵn có của linh kiện thay thế.

Mới đây, Apple đã bổ sung thêm chiếc MacBook Air 13 inch cuối cùng sử dụng bộ vi xử lý Intel, Apple WatchSeries 5, iPhone 11 Pro và một số sản phẩm khác vào danh sách sản phẩm cũ của mình.

Apple thêm MacBook Air Intel vào danh sách sản phẩm cũ

Cụ thể, danh sách đầy đủ các sản phẩm được thêm vào danh mục sản phẩm cũ và lỗi thời của Apple bao gồm:

MacBook Air (Retina, 13 inch, 2020)

iPhone 8 Plus 128GB - các dung lượng khác đã lỗi thời.

iPhone 11 Pro

iPad Air 3, Wi-Fi + Cellular - Các mẫu chỉ có Wi-Fi chưa phải là sản phẩm cũ

Apple Watch Series 5, Nhôm, 40mm

Apple Watch Series 5, Nhôm, 44mm

Apple Watch Series 5, chất liệu gốm, 40mm

Apple Watch Series 5, chất liệu gốm, 44mm

Apple Watch Series 5 Hermes, 40mm

Apple Watch Series 5 Hermes, 44mm

Apple Watch Series 5 Nike, 40mm

Apple Watch Series 5 Nike, 44mm

Apple Watch Series 5, Thép không gỉ, 40mm

Apple Watch Series 5, Thép không gỉ, 44mm

Apple Watch Series 5, Titanium, 40mm

Apple Watch Series 5, Titanium, 44mm

Phiên bản MacBook Air cuối cùng sử dụng chip Intel được giới thiệu vào tháng 3 năm 2020, trang bị bộ xử lý Intel Core i3 lõi kép 1.1GHz, Intel Core i5 lõi tứ 1.1GHz hoặc Intel Core i7 lõi tứ 1.2GHz, tùy thuộc vào cấu hình. Sản phẩm chỉ có mặt trên thị trường 8 tháng trước khi bị ngừng sản xuất khi Apple ra mắt MacBook Air M1 vào tháng 11 cùng năm.

iPhone 11 Pro bị thêm vào danh sách sản phẩm cũ.

Apple coi một thiết bị là thiết bị cũ sau hơn 5 năm kể từ khi công ty ngừng phân phối sản phẩm đó. Công ty này và các nhà cung cấp dịch vụ được Apple ủy quyền có thể sửa chữa các thiết bị cũ, nhưng chỉ khi các linh kiện có sẵn hàng.

Bên cạnh những sản phẩm cũ, Apple hôm nay cũng đã chuyển tai nghe không dây Beats Solo3 phiên bản đặc biệt ra mắt năm 2018 để kỷ niệm 90 năm ngày sinh của chuột Mickey từ danh sách sản phẩm cũ sang lỗi thời.

Apple coi một thiết bị là lỗi thời khi đã quá 7 năm kể từ khi được bán ra thị trường, và dịch vụ bảo trì phần cứng thường không còn khả dụng đối với những thiết bị đó. Tuy nhiên, máy tính xách tay Mac vẫn được hưởng thời gian bảo hành sửa chữa pin kéo dài đến 10 năm kể từ ngày ngừng sản xuất, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của linh kiện.