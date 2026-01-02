Thông tin cư trú trên VneID có sai sót, nhầm lẫn, cần làm gì để chỉnh sửa?

HHTO - Nếu sau khi kiểm tra thông tin cư trú trên VNeID mà phát hiện có sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin, chẳng hạn sai địa chỉ, sai địa phương đang sinh sống… người dân có thể gửi yêu cầu chỉnh sửa chỉ với vài thao tác đơn giản.

Trường hợp phát hiện thông tin cư trú hiển thị trên ứng dụng VNeID có sai sót, như nhầm địa chỉ, sai phường/xã… người dùng có thể thực hiện phản ánh, đề nghị chỉnh sửa trực tiếp trên ứng dụng với các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID.

Bước 2: Từ giao diện chính, nhấn nút "Cài đặt", sau đó kéo xuống dưới danh sách hiện ra và chọn "Phản ánh khó khăn, vướng mắc".

﻿ ﻿ Người dùng có thể gửi yêu cầu chỉnh sửa sai sót thông tin cư trú trên VNeID.

Bước 3: Nhấn chọn vào mục Tạo phản ánh, điền đầy đủ các thông tin liên quan đến nội dung bạn cần phản ánh, ghi rõ nội dung sai sót và mong muốn điều chỉnh, sau đó nhấn Tiếp tục để sang bước kế tiếp.

Bước 4: VNeID sẽ cho người dùng kiểm tra lại thông tin mình đã phản ánh xem có chính xác hay chưa. Nếu các thông tin khai báo đã chính xác, bạn đánh dấu vào tùy chọn "Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật" và nhấn nút "Gửi phản ánh".

Sau khi phản ánh được gửi đi, cơ quan công an tại địa phương nơi bạn sinh sống sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi kết quả xử lý thông qua ứng dụng VNeID.