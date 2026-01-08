Vụ 120 tấn thịt lợn bị dịch tả: Ăn phải thịt hộp làm từ lợn bệnh có sao không?

HHTO - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được tuồn vào kho của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long, và nhiều tấn thịt lợn bệnh đã được dùng để chế biến thành thịt hộp, đưa ra thị trường. Sự việc này khiến người tiêu dùng rất lo lắng và đặt câu hỏi: Nếu chẳng may đã ăn phải thịt hộp làm từ thịt lợn bệnh như vậy có sao không?

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đến vụ việc tiêu thụ nhiều tấn thịt lợn bệnh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, theo báo Tiền Phong.

Các đối tượng này đã tuồn hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi (ASF) vào kho của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), có trụ sở tại Hải Phòng. Lực lượng chức năng xác định, nhiều tấn thịt lợn nhiễm bệnh đã được công ty này chế biến thành sản phẩm thịt hộp.

Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long là công ty sản xuất đồ hộp có tiếng, có nhiều sản phẩm, bao gồm cả “Pate cột đèn Hải Phòng” đóng hộp. Rất nhiều người tiêu dùng đã sử dụng các sản phẩm của công ty, nên nhiều người không khỏi lo lắng và đặt câu hỏi: Nếu đã ăn phải thịt đóng hộp làm từ thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi thì có sao không?

Trụ sở Công ty CP đồ hộp Hạ Long ở TP Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hoàn/ TPO.

Theo Tổ chức Sức khỏe Động vật Thế giới (WOAH), dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhưng chỉ ảnh hưởng đến lợn, không ảnh hưởng đến con người. Virus ASF không lây từ lợn sang người, dù là qua tiếp xúc trực tiếp hay qua việc con người ăn thịt lợn nhiễm bệnh, theo Hiệp hội Vi sinh học Mỹ (ASM).

Các sản phẩm thịt lợn, bao gồm thịt hộp, nhìn chung được coi là an toàn nếu chế biến đúng cách, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Thịt lợn được nấu chín kỹ và các sản phẩm thịt hộp được chế biến đúng tiêu chuẩn cũng không chứa virus sống.

Tuy nhiên, không nên sử dụng thịt lợn nhiễm bệnh, nhất là trong chế biến thực phẩm, vì việc này rất dễ làm lây lan virus. Mà virus ASF có khả năng tồn tại rất cao trong môi trường và có thể tồn tại trên nhiều sản phẩm thịt lợn như xúc xích, thịt nguội…, theo WOAH. Vì vậy, việc dùng thịt lợn bệnh để chế biến thực phẩm có thể khiến cả chuỗi cung ứng thực phẩm bị ô nhiễm và gây thiệt hại kinh tế rất lớn trong trường hợp dịch bùng phát (vì lợn nhiễm dịch này thì tỷ lệ chết có thể lên đến 100%).

Tang vật liên quan trong vụ việc thịt lợn nhiễm bệnh được tiêu thụ. Ảnh: Minh Hùng/ Báo Quảng Ninh.

Tóm lại, nếu đã ăn phải thịt hộp làm từ thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi thì người ăn cũng không bị lây bệnh đó (nếu sản phẩm được xử lý, chế biến đúng tiêu chuẩn; còn nếu không thì lại gây ra những vấn đề khác liên quan đến vệ sinh, an toàn thực phẩm). Nhưng thịt lợn bệnh tuyệt đối không nên được dùng để chế biến thực phẩm vì việc này gây những nguy cơ khác rất nghiêm trọng và ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống con người.