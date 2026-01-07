Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thầy bói Thái Lan “tiên tri” khách sắp mất đồ, rồi tự trộm luôn iPhone của khách

Thục Hân

HHTO - Một thầy bói ở Thái Lan đã “nâng level” việc xem bói bằng cách biến những lời phán của mình thành hành động thực tế luôn: “Thầy” bảo một khách hàng rằng cô sắp bị mất đồ đắt tiền, rồi thầy tự lấy trộm iPhone của khách để đảm bảo lời “tiên tri” trở thành sự thật.

Việc xem bói là không dựa trên cơ sở khoa học nào nhưng nhiều người vẫn thích xem, nhất là vào dịp đầu năm, thực ra nhiều khi cũng chỉ là “nghe để biết” vậy thôi chứ không hẳn tin theo.

Một cô gái tên là Pim, 19 tuổi, ở tỉnh Chonburi (Thái Lan) cũng vậy. Vào đúng ngày đầu năm mới 2026, cô đang đi gần một ngôi đền thì có một “thầy bói” ngồi ở vỉa hè mời cô xem bói. Người này nói giọng như thể đã rất già (nhưng về sau hóa ra anh ta mới 38 tuổi) nên Pim quyết định dừng lại xem bói, cũng coi như là làm việc thiện đầu năm, theo trang Daily News.

Khi xem bói, “thầy” phán với Pim rằng cô sắp gặp xui xẻo và sẽ bị mất một món đồ giá trị. Rồi “thầy” gợi ý Pim đưa thêm chút tiền để “thầy” hóa giải xui xẻo cho. Nhưng Pim từ chối.

teller.jpg
Thầy bói mà Pim gặp. Ảnh: Facebook.

Xem bói xong và đi tiếp thì Pim chợt nhận ra là điện thoại của mình - chiếc iPhone 13 Pro trị giá khoảng 20.000 baht (khoảng 16,8 triệu đồng) - đã biến mất. Không tin rằng lời “tiên tri” của “thầy” lại thành hiện thực nhanh đến vậy, Pim liền nhờ một số người đứng gần đó cùng mấy nhân viên cứu hộ tìm giúp. Cảnh sát cũng tới và kết quả là chiếc iPhone đang nằm… trong túi đeo vai của “thầy bói”.

Các anh cảnh sát khẳng định luôn rằng điều này chỉ chứng minh là “thầy bói” đã lấy trộm đồ chứ không chứng minh tài năng bói toán của “thầy”. Trước bằng chứng rành rành, “thầy” đành thừa nhận là đã lấy trộm chiếc điện thoại vì đang cần tiền tiêu Tết. “Thầy” xin lỗi Pim và thuyết phục cô bỏ qua. Nhưng Pim quyết kiện đến cùng.

found.jpg
Chính cảnh sát đã "hóa giải" xui xẻo cho Pim thì đúng hơn. Ảnh: Facebook.

Sau đó, cảnh sát đã tịch thu đồ nghề xem bói của “thầy”và trả lại điện thoại cho Pim, còn hiện tại chưa biết “thầy” sẽ bị xử phạt thế nào.

ft1472.jpg
Thục Hân
