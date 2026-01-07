Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam lan tỏa tinh thần Chủ Nhật Đỏ hiến máu cứu người

DAISY - Ảnh: Dương Triều

HHTO - Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 và Nguyễn Thị Thu Hằng - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 đã tham dự họp báo chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 diễn ra tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

﻿hhvn.jpg
hhvn1.jpg

Dàn người đẹp mặc áo dài thanh lịch, nền nã, mong muốn lan tỏa thông điệp nhân văn của chương trình Chủ Nhật Đỏ, thổi bùng lên sức mạnh đoàn kết, trái tim yêu thương của mỗi người dân Việt, nêu cao trọng trách Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và Tôi.

thuy-duong1.jpg
thuy-duong.jpg
Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết cô có cơ hội lần đầu hiến máu vào năm 2024. Theo cô,dù hiến máu là hành động nhỏ bé nhưng có thể tạo nên được sự sống, hy vọng cho nhiều bệnh nhân. Thuỳ Dương biết đến chương trình Chủ Nhật Đỏ thông qua các hoạt động tuyên truyền tại nơi cô đang sinh sống và ngay lập tức đăng ký tham gia.
phuong-linh1.jpg
phuong-linh.jpg

Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 chia sẻ khi còn nhỏ cô nhiều lần xét nghiệm và đều có kết quả thiếu máu nên chưa thể tham gia hiến máu. Tuy nhiên, hiện sức khỏe tốt hơn và cô sẵn sàng đăng ký tham gia hiến máu tại ngày hội Chủ Nhật Đỏ.

thu-hang1.jpg
thu-hang.jpg

Nguyễn Thị Thu Hằng - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 tiết lộ lần gần nhất cô tham gia hiến máu là vào dịp 2/9. Khi đó, người đẹp quên căn cước công dân ở nhà nên đã không thể hiến máu. Cô đã bắt xe, vượt qua quãng đường hơn 14 km để trở về nhà lấy giấy tờ tùy thân và quay lại địa điểm hiến máu. Người đẹp vui mừng vì tại ngày hội Chủ Nhật Đỏ vào ngày 11/1 tới đây, cô đã đủ điều kiện để tiếp tục hiến máu lần hai.

Ngày 11/1, chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 sẽ khai mạc tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Chương trình do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

123.jpg
DAISY - Ảnh: Dương Triều
Tiền Phong Online
#Hoa hậu Việt Nam 2024 #Chủ Nhật Đỏ #hiến máu #người đẹp #tình nguyện #cứu người #đoàn kết

