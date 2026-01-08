Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân, chương trình nào thay thế?

LINH LÊ

HHTO - Chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân sẽ không có trong Giao thừa năm nay. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình mới.

Chương trình Gặp nhau cuối năm - vẫn được khán giả gọi với cái tên thân thuộc là Táo quân - là chương trình thường niên vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, là nơi để khán giả nhìn lại các sự kiện, những điều đã trải qua trong một năm và hướng đến một năm mới với nhiều mong đợi và háo hức. Năm nay, sau 22 năm gắn bó với khán giả, Táo quân sẽ tạm nghỉ.

tao-quan-1-webp-1767762259-9144-1767762315jpg.jpg
Táo quân là chương trình thường niên vào mỗi dịp Tết Nguyên đán được khán giả yêu thích.

Thay vào khung giờ đặc biệt và quen thuộc hằng năm trong đêm Giao thừa, trong thời điểm chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình mới. Ban Văn hóa - Giải trí của VTV hiện đang thực hiện một chương trình đặc biệt cho đêm 29 Tết với format hiện đại, trẻ trung. Chương trình kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch thú vị.

Được biết, chương trình mới có tên dự kiến là "Quảng trường mùa Xuân". Chương trình sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân vừa nhộn nhịp đông vui với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến.

Bên cạnh chương trình đặc biệt "Quảng trường mùa Xuân", trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ, như mọi năm, nhà đài cũng chuẩn bị rất nhiều chương trình đặc sắc gửi đến khán giả - những chương trình đầy ắp không khí mùa Xuân, ấm áp, để chúng ta cùng bước vào một năm mới tràn ngập hứng khởi.

ok.jpg

http://www.w3.org/2000/svg">

LINH LÊ
Theo VTV
#Giao thừa #Tết Bính Ngọ #Táo quân #chương trình mới #đón năm mới

Cùng chuyên mục