Ly Starbucks 0 đồng: Lỗi hệ thống và tranh cãi "hôi của" hay "vận may đầu năm"?

HHTO - Sự cố giá 0 đồng của Starbucks trên một ứng dụng đặt đồ ăn sáng 6/1 không chỉ gây bão đơn hàng mà còn thổi bùng tranh cãi: Là vận may trên trời rơi xuống hay hành vi trục lợi? Và ở giữa sự cố ồn ào này, ai mới là người khó xử nhất?

Sáng 6/1/2026, các hội nhóm săn deal "nổ" tin: Trên ứng dụng Grab, các món đồ uống của Starbucks hiển thị giá 0 đồng cho toàn bộ menu. Thông tin vừa rò rỉ, lượng đơn hàng lập tức tăng vọt. Trên mạng xã hội, hình ảnh các shipper xếp hàng dài, ngồi kín khu vực cửa hàng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trong ngày hôm nay.

Nhiều bài đăng chia sẻ "vận may" đầu năm khi menu Starbucks giá... 0 đồng.

Khi sự cố qua đi và Starbucks xác nhận đây là lỗi kỹ thuật chứ không phải ưu đãi, một cuộc tranh luận gay gắt về văn hóa tiêu dùng đã nổ ra.

Ranh giới mong manh giữa "vận may" và "hôi của"

Hai luồng ý kiến trái chiều lập tức xuất hiện. Một bên thẳng thắn không hài lòng, cho rằng thấy lỗi mà vẫn cố đặt là hành vi... kém sang. Ai cũng hiểu để cầm trên tay cốc Starbucks bình thường cũng tốn "kha khá", tự dưng nay "free all menu" thì chắc chắn là có vấn đề. Việc cố tình đặt hàng chục ly lúc này bị xem là lợi dụng sơ hở hơn là mua sắm thông minh.

Một số ý kiến cho rằng việc tranh thủ đặt đơn với số lượng nhiều là "hôi của online".

Ngược lại, phe bênh vực người dùng lại có cái lý rất thực tế. Với họ, khách hàng mở app lên thấy giá 0 đồng - một con số được niêm yết công khai - thì cứ đặt. "Nhiều khi tưởng là deal sốc đầu năm hay lỗi hệ thống tặng quà, sao gọi là hôi của được?" - một netizen bình luận.

Có một chi tiết thú vị được mang ra "mổ xẻ" là những đơn hàng vài chục ly. Nhiều người vội quy chụp đó là lòng tham không đáy. Nhưng nhìn kỹ lại, hiếm ai uống hết được chục ly nước một mình. Thực tế, đó thường là những đơn gom chung của cả văn phòng hay nhóm bạn. Bản chất vẫn là mỗi người một ly, chỉ là khi gom vào một hóa đơn dài, con số tổng dễ khiến người ngoài nhìn vào thấy choáng.

Chuyện của người trong cuộc

Không chỉ là sự vất vả về thể chất, các tài xế còn rơi vào tình huống "tiến thoái lưỡng nan" mà người ngồi nhà đặt đơn khó lòng hình dung. Khách thì nhắn tin giục "sao lâu thế", quán thì thông báo ngưng nhận vì lỗi, anh em shipper đứng giữa chịu trận, muốn hủy cũng không xong vì sợ hệ thống đánh lỗi, ảnh hưởng đến KPI.

Anh N.H, một shipper may mắn nhận đơn đợt đầu chia sẻ: "Mình dính đợt đầu nên đơn đi nhanh, chứ mấy anh em đến sau là kẹt cứng. Vụ việc này mấy anh em tài xế và các bạn nhân viên là khổ nhất".

Không than vãn hay bực bội, anh H. hài hước chia sẻ kỉ niệm những lần "chạy show" trước đó: "Trước đây trend ly đổi màu cũng làm anh em shipper đứng đợi, vừa rồi cũng có trend gấu bông dịp Giáng sinh. Đây là công việc nên cũng không có ý kiến gì, lâu lâu mới cực một lần".

Góc nhìn chuyên gia: Shipper và thế khó "tiến thoái lưỡng nan"

Trao đổi với Hoa Học Trò, Thạc sĩ Xã hội học Thanh Văn Vân phân tích sự việc dưới góc độ vận hành xã hội. Theo thạc sĩ, đây là ví dụ điển hình của việc một mắt xích trong chuỗi cung ứng bị lỗi (hệ thống giá) sẽ kéo theo ảnh hưởng dây chuyền đến các mắt xích còn lại.

Về tranh cãi "hôi của", Thạc sĩ Vân cho rằng dùng từ này chưa thật sự chuẩn xác: "Khác với hôi của ngoài đời thực, ở đây giao dịch diễn ra trên không gian mạng. Người dùng hoàn toàn có thể lầm tưởng đó là một chương trình khuyến mãi đặc biệt nào đó nên việc họ đặt hàng là tâm lý dễ hiểu".

Nỗi khổ không tên của shipper trong câu chuyện Starbucks 0 đồng.

Tuy nhiên, Thạc sĩ Vân đặc biệt lưu ý đến vị thế của các tài xế công nghệ. "Người yếu thế nhất trong câu chuyện chính là các anh shipper. Khi hệ thống lỗi, họ rơi vào thế bị động hoàn toàn. Tốn công di chuyển, chen chúc chờ đợi nhưng họ không thể tự ý hủy đơn vì sợ bị hệ thống đánh giá tỉ lệ xấu, ảnh hưởng đến thu nhập và các cuốc xe sau này".

Sau cùng, sự hào hứng "săn sale" hay những tranh cãi đúng sai cũng chẳng quan trọng bằng tiếng thở phào của các bác tài khi sự cố qua đi. Đôi khi, "giá" của sự thấu hiểu đắt hơn nhiều so với một ly nước được định giá nhầm.