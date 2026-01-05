Tranh cãi việc sếp nhắn tin tối muộn: Hết giờ hay hết việc mới là chuyên nghiệp?

HHTO - Câu chuyện một nhân viên bị sếp trách "thiếu trách nhiệm" vì không trả lời tin nhắn công việc vào lúc 9h tối Chủ Nhật đang trở thành tâm điểm tranh luận những ngày đầu năm 2026. Khi ranh giới giữa không gian riêng tư và áp lực công việc trở nên mong manh, câu trả lời không nằm ở việc ai đúng ai sai, mà phụ thuộc vào việc người trẻ định vị thế nào về sự chuyên nghiệp và tính chất đầu việc mình đang đảm nhận.

Sự việc bắt nguồn từ chia sẻ trên mạng xã hội về tình huống "dở khóc dở cười" nơi công sở. Cụ thể, vào lúc 9h tối Chủ Nhật, trong lúc bạn nhân viên đang đi xem phim với người yêu, vị sếp nhắn tin hỏi nhân viên về tiến độ bản đề xuất (proposal) cần gửi đối tác vào sáng thứ Hai. Do đang đi xem phim, bạn nhân viên này chọn cách im lặng. Kết quả, sáng hôm sau người này nhận đánh giá "thiếu trách nhiệm" từ cấp trên.

Vụ việc nhanh chóng chia rẽ cộng đồng mạng. Một bên bảo vệ quyền "ngắt kết nối", cho rằng thời gian cá nhân cần được tôn trọng. Ngược lại, nhiều ý kiến từ góc độ quản lý cho rằng trong bối cảnh dự án gấp rút, sự im lặng của nhân viên mới là điều đáng trách. Mâu thuẫn này đặt ra bài toán lớn về thái độ làm việc trong môi trường hiện đại.

Nhiều ý kiến tranh luận xoay quanh vấn đề giao việc sau giờ làm.

Hiểu đúng về "tính chất đầu việc"

Sự "lệch pha" trong tư duy giữa nhân viên và quản lý thường xuất phát từ việc người lao động chưa phân định rõ tính chất của từng đầu việc mà mình phụ trách. Dù cùng làm việc tại công sở, nhưng tính chất nhiệm vụ sẽ quyết định mức độ ưu tiên khác nhau.

Phân tích về vấn đề này, anh Harry - một chuyên viên quản lý dự án cho rằng cần rạch ròi giữa nhiệm vụ vận hành và nhiệm vụ dự án. Nếu các đầu việc hành chính thuần túy (như photo, kiểm kê) chưa xong có thể để ngày mai, thì các đầu việc dự án lại đòi hỏi sự ưu tiên cho kết quả cuối cùng, không thể áp dụng tư duy "hết giờ là buông".

Anh Harry nhận định: "Chính sách phúc lợi và OT (overtime - làm ngoài giờ) của mỗi công ty là khác nhau, nhưng với các dự án áp lực cao, sự nỗ lực của bạn thường đi kèm với các khoản thưởng hạng mục (bonus) xứng đáng. Nếu bạn là người làm được việc, không ai phụ công sức của bạn cả".

Cũng theo anh Harry, để tránh việc bị động khi "deadline dí", nhân sự cần trao đổi kỹ với quản lý về tính chất từng đầu việc và luôn có phương án back-up (nhân sự dự phòng) để giảm thiểu rủi ro cho cả team.

Không chỉ là làm xong, mà là giải quyết vấn đề đến cùng

Ở một góc nhìn khác, chị Mỹ Duyên - Chuyên viên tuyển dụng - cho rằng mấu chốt của vụ ồn ào trên không nằm ở việc bạn có ngồi vào bàn làm việc ngay lúc đó hay không, mà nằm ở sự chuyên nghiệp trong tư duy phản hồi và xử lý tình huống.

Theo chị Mỹ Duyên, sự việc ồn ào này rất có thể là hệ quả của nhiều mâu thuẫn đã tích tụ từ lâu. - Ảnh minh hoạ từ Internet.

Quan điểm này được chị đúc kết từ chính trải nghiệm "đứng mũi chịu sào" những ngày chốt công tính lương. Có những thời điểm các phòng ban gửi dữ liệu trễ hạn, nếu chị cũng cứng nhắc chọn cách "đúng giờ là nghỉ", toàn bộ nhân viên sẽ bị chậm lương. Thay vào đó, chị chọn cách hoàn thành để đảm bảo quyền lợi cho tập thể trước, sau đó mới báo cáo lại sự việc chậm trễ để có phương án điều chỉnh quy trình.

"Mấu chốt vấn đề là bạn nhân viên không phản hồi tin nhắn. Trách nhiệm ở đây còn là trách nhiệm với tập thể" - Mỹ Duyên nhấn mạnh. Sự chuyên nghiệp thể hiện ở việc bạn không để cả ê-kíp rơi vào thế bị động. Dù bận việc cá nhân, một tin nhắn báo lại hay hẹn thời gian xử lý vẫn tốt hơn là sự im lặng tuyệt đối.

Thái độ làm việc - "Bàn đạp" cho tương lai

Thực tế, nhiều bạn trẻ băn khoăn liệu sự tận tâm "ngoài khung giờ hành chính" hay làm những việc không tên có thực sự mang lại giá trị? Câu trả lời nằm ở sự tin tưởng và cơ hội khám phá chính mình.

Anh Đặng Đức Hiếu, hiện là Chuyên viên Tổ chức sự kiện & MC, là minh chứng rõ nét nhất. Xuất phát điểm là hướng dẫn viên du lịch, Hiếu không nề hà bất cứ nhiệm vụ nào: từ nhận biên đạo văn nghệ, hỗ trợ quay clip quảng cáo cho đến thu voice (giọng đọc) bất cứ khi nào tập thể cần.

Điển hình như lần công ty tổ chức livestream bán tour, dù ban đầu chỉ được cân nhắc là "phương án 2", nhưng chính nhờ thái độ sẵn sàng thử sức, Hiếu đã bất ngờ khai phá được khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Từ những nỗ lực không tên, công ty đã nhìn nhận năng lực và tạo điều kiện tối đa để Hiếu phát triển định hướng cá nhân. Hiện tại, ngoài công việc chính, Hiếu còn là một MC freelance (tự do) được công ty tạo điều kiện hoạt động. "Sự hỗ trợ của công ty hiện tại chính là quả ngọt từ những nỗ lực trước đó của mình" - anh Hiếu chia sẻ.

Khi đủ năng lực, người lao động sẽ phân biệt được ranh giới giữa "cống hiến" và "bị bóc lột".

Tất nhiên, không thể phủ nhận vẫn có những môi trường "red flag" lợi dụng danh nghĩa cống hiến để bóc lột sức lao động. Tuy nhiên, thay vì giữ tâm lý đề phòng và làm việc cầm chừng, hãy xem sự tận tâm là cơ hội để phát triển. Bởi công ty có thể là tạm thời, nhưng năng lực và thương hiệu cá nhân là tài sản đi theo bạn mãi mãi.