Bà cụ 92 tuổi trở thành Quán quân eSports, lập kỷ lục khiến ai nấy trầm trồ

HHTO - Bà cụ 92 tuổi đến từ Nhật Bản trở thành người cao tuổi nhất từng giành chiến thắng một cuộc thi eSports trên thế giới.

Câu chuyện đáng kinh ngạc đã xảy ra tại Nhật Bản gần đây, khiến cộng đồng mạng toàn cầu xôn xao. Một bà cụ 92 tuổi tên Hisako Sakai đã xuất sắc giành ngôi vô địch tại giải đấu eSports vốn thường được biết đến chỉ dành cho giới trẻ, trở thành đề tài gây sốt trên toàn thế giới.

Bà cụ 92 tuổi trở thành Quán quân một cuộc thi eSports.

Cụ thể, bà Sakai đã tham gia giải Care Esports Cup lần thứ 12 do Hiệp hội Care Esports tổ chức, với trò chơi mà bà chọn thi đấu là Tekken 8. Giải đấu này quy tụ 8 cụ ông cụ bà từ 73 đến 95 tuổi, thi đấu trực tuyến qua các trận đối kháng "1 chọi 1". Bà Sakai đã đánh bại đối thủ ở chung kết là ông Goro Sugiyama (74 tuổi) để lên ngôi vô địch.

Khoảnh khắc bà Sakai biết tin bản thân chiến thắng.

Trong trận Chung kết, bà chọn nhân vật Claudio Serafino với những cú tấn công lao tới và đá cong mạnh mẽ, trong khi ông Sugiyama sử dụng Lili. Toàn bộ giải đấu được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Care Esports kèm với bình luận viên chuyên nghiệp, kéo dài gần 3 giờ và thu hút sự chú ý lớn từ người xem toàn cầu.

Thông tin về chiến thắng của bà Sakai nhanh chóng lan truyền và "gây sốt" trên mạng xã hội cũng như truyền thông quốc tế. Ở độ tuổi 92, bà Sakai trở thành người chơi lớn tuổi nhất từng thắng một giải đấu esports từ trước đến nay.

Trước bà Sakai, giải mùa Hè năm 2025 từng có bà Yoshie Murabe (73 tuổi) lên ngôi vô địch với nhân vật Kuma. Những thành tích và câu chuyện trên góp phần phá vỡ định kiến rằng game chỉ dành cho người trẻ, đồng thời chứng minh sức hút của game trong việc mang lại niềm vui, sự cạnh tranh lành mạnh và sức khỏe tinh thần cho con người, đặc biệt là người cao tuổi.

Khoảnh khắc trận Chung kết của bà Sakai và ông Sugiyama.

Đặt trụ sở tại tỉnh Mie, Nhật Bản, hiệp hội Care Esports được thành lập nhằm thúc đẩy sức khỏe và sự gắn kết cộng đồng cho người cao tuổi thông qua eSports. Chuỗi sự kiện được tổ chức từ năm 2019, bắt đầu với các trò chơi truyền thống như cờ shogi hay Othello rồi chuyển sang các game hiện đại như Tekken 8.

Giải đấu diễn ra 2 lần mỗi năm với các vòng loại tại các tỉnh Mie, Aichi và Gifu. Mục tiêu lớn hơn mà Care Esports đặt ra sắp tới là tổ chức một giải thi đấu toàn quốc.