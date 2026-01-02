Hành trình cảm hứng của 9x Trà Vinh: Đi để trở về, để trưởng thành và sống rực rỡ

HHTO - Sở hữu những học bổng từ Mỹ đến Âu, nhưng Trần Đăng Triều Vũ (1995) lại chọn trở về Trà Vinh, sẵn sàng mở quán lúc 4 giờ sáng chỉ để… khách tận hưởng cái lạnh sương sớm. Hành trình của Triều Vũ là những ngã rẽ của sự "tùy hứng", của những lần thấy mình cũ kỹ và nỗi sợ lớn nhất: Sợ nuối tiếc.

Trưởng thành từ sự "cả thèm chóng chán"

Mười năm trước, khi đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Trà Vinh, Trần Đăng Triều Vũ đã sớm bộc lộ máu kinh doanh thay vì chỉ vùi đầu vào sách vở.

​Quyết định mở quán trà sữa năm 20 tuổi đến từ một lý do rất ngẫu hứng: Thích uống trà đào, thấy món này đang phổ biến ở Cần Thơ nên muốn đem về Trà Vinh bán. Không kế hoạch bài bản, chàng sinh viên năm ấy bắt đầu với tâm thế "đâu có gì để mất".

Quán nước với những món ăn bắt trend một thời.

Quán hoạt động tốt trong 6 tháng đầu, nhưng rồi Triều Vũ quyết định đóng cửa. Lý do không phải vì vắng khách, mà vì anh bạn 9x nhận ra mình… chán. Sự nhiệt huyết ban đầu va phải thực tế là sự thiếu hụt kiến thức quản trị và bí ý tưởng phát triển.

​Cú "phanh gấp" năm ấy dạy cho Triều Vũ bài học thực tế: Sự tùy hứng có thể giúp bắt đầu, nhưng tư duy bền bỉ mới giúp đi xa. Mang theo bài học ấy, cậu bước vào hành trình săn học bổng.

Tự nhận không phải "mọt sách", Triều Vũ chọn cách lấp đầy hồ sơ bằng những hoạt động xã hội như dạy tiếng Anh cho trẻ em, xây trường ở vùng cao. Từng nếm trải cảm giác hồ sơ bị loại liên tục, nhưng chính sự kiên trì tích lũy kinh nghiệm thực tế đã giúp cậu chạm tay vào những suất học bổng quốc tế danh giá mà nhiều người mơ ước.

​Đi thật xa để bớt "cũ kỹ"

Quả ngọt cho sự kiên trì ấy là việc Triều Vũ giành được suất học bổng YSEALI tại Đại học Nebraska Omaha (Mỹ). Nếu chuyến đi Mỹ mở ra cho chàng trai trẻ tư duy về kỹ năng lãnh đạo và cách "lao về phía trước", thì chuyến đi châu Âu sau đó (học bổng Erasmus+ tại Na Uy) lại mang đến một bài học hoàn toàn đối lập: Cách đi chậm lại.

Thời điểm đến Na Uy, Triều Vũ đang cảm thấy bản thân chững lại sau thời gian dài cuốn theo việc kinh doanh ở quê. Cảm giác cạn ý tưởng và sự lặp lại mỗi ngày khiến anh thấy mình trở nên "cũ kỹ".

Tại đây, tạm rời xa áp lực con số, chàng trai gốc Trà Vinh học cách người bản xứ sống chậm. Anh tận hưởng việc tự tay nấu ăn, đi dạo và trân trọng thực tại. Hai chuyến đi với hai màu sắc khác nhau đã giúp Triều Vũ liên tục "F5" lại tư duy.

Triều Vũ với suy nghĩ đi thật xa để trưởng thành.

Anh nhận ra việc đi xa không chỉ để nhìn ngắm thế giới, mà là cơ hội để rũ bỏ sự cũ kỹ trong suy nghĩ, nạp lại năng lượng trước khi bắt đầu những dự án dài hơi hơn.

​"Nhà nhập khẩu" những trải nghiệm

Mang tư duy mới mẻ trở về Trà Vinh, Triều Vũ tự định vị mình là một "nhà nhập khẩu trải nghiệm". Anh muốn mang những điều thú vị từ thế giới về làm giàu cho đời sống tinh thần của người trẻ quê nhà.

Triều Vũ mong muốn mang đến những buổi workshop trải nghiệm cho các bạn trẻ.

Ý tưởng mở quán cà phê lúc 4 giờ sáng là một ví dụ điển hình. Nhận thấy sương sớm ở Trà Vinh cũng mang không khí se lạnh rất riêng, Triều Vũ muốn bán một trải nghiệm lạ: Thưởng thức cà phê trong sương sớm.

Khoảnh khắc hai cụ già an yên uống trà lúc 4 giờ sáng đã chạm đến trái tim của hàng triệu cư dân mạng.

Không dừng lại ở đó, Triều Vũ còn kết nối để tổ chức các workshop vẽ tranh, làm gốm ngay tại quán. "Ở quê không thiếu người yêu nghệ thuật, chỉ thiếu sân chơi", anh chia sẻ. Triều Vũ muốn bạn bè đồng trang lứa không cần đi xa vẫn được tiếp cận những hoạt động thú vị. Ngay cả trong thực đơn, sự kết hợp giữa Mật hoa dừa - đặc sản Khmer với Matcha cũng là cách chàng trai trẻ kể câu chuyện văn hóa bản địa theo hướng hiện đại.

Các khâu chuẩn bị cho workshop thêu túi.

Tất cả những nỗ lực ấy, dù đôi khi khiến Triều Vũ mệt mỏi vì tự gây áp lực, đều xuất phát từ một động lực: Sợ nuối tiếc.

"Mình sợ cảm giác về già phải nói 'giá như'. Thà làm rồi sai, vấp ngã để học bài học, còn hơn là để thanh xuân trôi qua trong sự an toàn", Vũ bộc bạch. Và dòng chữ "Into Peace" (Bước vào bình yên) tại quán không chỉ là một cái tên, nó là đích đến của hành trình: Đi để trải nghiệm, và trở về để gieo những niềm vui xuống mảnh đất mình yêu thương.