Ô tô dán dòng chữ “Vợ em mới lấy bằng, thi 9 lần mới đỗ” tông hàng loạt xe máy

Linh Lê

HHTO - Chiều 1/1, trên phố Võ Thị Sáu (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến nhiều xe máy bị hư hỏng, một số người bị thương nhẹ. Vụ việc thu hút sự chú ý của người dân và cộng đồng mạng bởi dòng chữ dán phía sau chiếc ô tô gây tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, một ô tô con mang biển kiểm soát 30G-476.xx, do một nữ tài xế điều khiển, bất ngờ lao lên vỉa hè và va chạm với nhiều xe máy đang dựng ven đường Võ Thị Sáu. Cú tông mạnh khiến khoảng 6 xe máy bị đổ, trong đó có một số xe hư hỏng nặng. Ngoài ra, một cọc biển báo tại khu vực ngõ 88 Võ Thị Sáu cũng bị đâm gãy.

605637803-1446013810423731-4706707156732930099-n.jpg
(Ảnh: Ký sự đường phố)

Tại hiện trường, phần đầu chiếc ô tô bị móp méo, lốp xe bị nổ, túi khí bung ra. Ba xe máy nằm sát đầu xe ô tô trong tình trạng hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng ra xung quanh. Một số người đi xe máy ở gần khu vực xảy ra tai nạn bị xây xát nhẹ, đã được người dân hỗ trợ sơ cứu ngay sau đó.

605518067-1446013813757064-8385006224975970598-n.jpg
(Ảnh: Ký sự đường phố)

Đáng chú ý, phía sau kính xe ô tô có dán dòng chữ: “Vợ em mới lấy bằng, thi 9 lần mới đỗ. Xin thông cảm”. Hình ảnh này nhanh chóng được người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng dòng chữ mang tính cảnh báo nhưng cũng đặt ra câu hỏi về việc người điều khiển phương tiện đã đủ kỹ năng, kinh nghiệm để tham gia giao thông an toàn hay chưa.

605653856-1446013817090397-2013703568148866616-n.jpg
(Ảnh: Ký sự đường phố)

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Công an phường Hai Bà Trưng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, lập biên bản, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân tai nạn. Danh tính người điều khiển ô tô cũng như mức độ thiệt hại về người và tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

ok.jpg
Linh Lê
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Hà Nội #tai nạn giao thông #xe máy #ô tô #Võ Thị Sáu #tai nạn #giao thông #vợ em thi 9 lần mới đỗ bằng lái xe

