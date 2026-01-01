Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Du khách có thể "săn tuyết" ở miền núi phía Bắc dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

LINH LÊ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Theo dự báo, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về đúng thời điểm nghỉ lễ, khiến nhiệt độ giảm sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho các hiện tượng thời tiết đặc biệt này xuất hiện.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, không khí lạnh tăng cường dự kiến ảnh hưởng đến miền Bắc từ đêm 1/1 và duy trì trong nhiều ngày sau đó. Nhiệt độ tại các tỉnh vùng núi cao có khả năng xuống rất thấp, nhiều nơi dưới 0 độ C. Với điều kiện thời tiết như vậy, các hiện tượng băng giá, sương muối và khả năng có tuyết rơi mỏng có thể xảy ra tại những điểm có độ cao lớn như đỉnh Fansipan (Lào Cai), Mù Cang Chải (Yên Bái), Sìn Hồ (Lai Châu) hay một số khu vực thuộc Hà Giang.

tuyet-bnang-22-1737950405943jpg.jpg
Băng tuyết trên đỉnh Fansipan đợt đầu năm 2025.

Trước đó, trong những ngày cuối tháng 12, băng giá đã xuất hiện trên đỉnh Fansipan, thu hút sự quan tâm lớn của du khách và cộng đồng yêu du lịch. Nhiều người xem đây là tín hiệu cho thấy khả năng “săn tuyết” trong dịp Tết Dương lịch năm nay là hoàn toàn có cơ sở, nhất là khi đợt không khí lạnh sắp tới được đánh giá là mạnh nhất từ đầu mùa Đông.

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cũng khuyến cáo, thời tiết rét đậm, rét hại kèm sương mù dày có thể gây nhiều khó khăn cho việc di chuyển, đặc biệt tại các tuyến đường đèo núi. Du khách cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, lựa chọn lộ trình an toàn, hạn chế di chuyển vào ban đêm hoặc thời điểm sương mù dày để tránh rủi ro.

sa-pa-ret-7-do-c-dinh-fansipan-kha-nang-co-bang-gia-tuyet-roi-dspl-1.jpg

Bên cạnh cơ hội “săn tuyết”, dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 cũng chứng kiến nhu cầu du lịch tăng cao tại nhiều điểm đến khác trên cả nước. Các tour khám phá miền núi phía Bắc, kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa, ẩm thực vùng cao và chinh phục các điểm du lịch nổi tiếng đang được nhiều du khách lựa chọn.

Với những ai yêu thích thời tiết lạnh và mong muốn tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ đầu năm, chuyến đi “săn tuyết” ở miền núi phía Bắc trong dịp Tết Dương lịch 2026 hứa hẹn sẽ là hành trình đáng nhớ, với điều kiện du khách chuẩn bị kỹ lưỡng và đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

ok.jpg
LINH LÊ
#tuyết rơi #miền Bắc #núi cao #dịp lễ #khí tượng #tết dương lịch #du lịch #tuyết rơi miền núi

