Hành trình đầy cảm hứng của Gen Z Nguyễn Minh Phú và chiếc CV không mực in

HHTO - Ở tuổi 18, chuyến bay đầu tiên trong đời của Nguyễn Minh Phú không phải để du lịch mà để "đứng lớp" tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Đà Nẵng. Không bằng cấp, không chứng chỉ, "CV" của chàng trai Gen Z chỉ có những trải nghiệm thực tế được tích lũy qua nhiều năm theo đuổi đam mê với loài rắn.

Bước ngoặt của hành trình này đến từ một sự việc xảy ra năm Minh Phú 16 tuổi. Khi đến hiện trường một con rắn được báo tin ở khu Bình Quới, Minh Phú chứng kiến nó đã bị hai người dân bắt giữ bằng phương pháp không an toàn. Mọi nỗ lực thuyết phục dựa trên tình yêu động vật của cậu đều không thành công. Chính lúc đó, Minh Phú nhận ra thiện chí là chưa đủ, và sự thiếu hụt kiến thức chuyên sâu đã ngăn cản cậu đưa ra một giải pháp thuyết phục hơn.

Nguyễn Minh Phú, sinh năm 2004, hiện đang sống tại TP.HCM﻿.

Sự kiện này đã định hình rõ mục tiêu của Minh Phú: "Mình nhận ra tình yêu dành cho chúng không đủ lực để bảo vệ chúng". Suy nghĩ đó trở thành động lực, thôi thúc chàng trai sinh năm 2K4 phải học để hành động.

"Học phí" cho một đam mê nghiêm túc

Con đường tự học của Minh Phú được đánh dấu bằng những khoản đầu tư có chủ đích. Năm 15 tuổi, cậu dùng hơn 300 USD tiền tiết kiệm để đặt mua cuốn sách Asian Pitvipers - một tài liệu khoa học chuyên sâu về họ rắn lục ở châu Á mà ở Việt Nam rất khó tiếp cận. Vài năm sau, hơn 10 triệu đồng tiếp tục được đầu tư, không phải để sưu tầm một cá thể quý hiếm, mà Minh Phú dùng để mua thiết bị sản xuất video, xây dựng kênh TikTok với mục tiêu lan tỏa kiến thức khoa học và một góc nhìn khác về loài rắn.

Cậu bạn 2K4 còn tham gia các buổi ngoại khóa hướng dẫn cho sinh sinh - sinh viên cách tiếp cận "bé Na" an toàn.

"Nửa năm trước đó, mình cũng giống nhiều bạn, đi học rồi về nhà, không có định hướng rõ ràng. Nhưng mình biết mình phải tự mở đường", Minh Phú chia sẻ. Những video mộc mạc nhưng đầy ắp thông tin đã giúp cậu bạn Gen Z có được những cơ hội đầu tiên, kết nối với những người thực sự muốn tìm hiểu về loài động vật này.

"Giao" kiến thức, "gặt" niềm tin

Năng lực của Minh Phú dần được công nhận thông qua các hoạt động cộng đồng. Cuối năm lớp 10, cậu đã đứng lớp hướng dẫn về cách nhận dạng và sơ cứu khi bị rắn cắn. Lớp 11, cậu dạy miễn phí cho các nhóm trekking ở núi Dinh. Những buổi chia sẻ không tính toán ấy trở thành "portfolio" ấn tượng, giúp Phú nhận được lời mời giảng dạy từ các trường quốc tế ngay sau khi tốt nghiệp.

Nguyễn Minh Phú và buổi tập huấn kiến thức về những loại rắn.

Đặc biệt là hợp đồng tập huấn cho một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Đà Nẵng, một môi trường đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn và chuyên môn cao. "Khi nhận email và vé máy bay, mình hiểu rằng người ta đã tin tưởng vào năng lực thực tế, không cần đến một tờ CV giấy nào cả".

Lời nhận xét "Chúng tôi rất hài lòng với nội dung bài giảng của bạn" từ phía quản lý sau đó chính là sự xác thực khách quan nhất cho giá trị kiến thức và kỹ năng mà Minh Phú tích lũy được.

Cái ôm vượt qua nỗi sợ

Đằng sau hành trình của Minh Phú là sự ủng hộ từ gia đình. Cậu bạn kể lại chuyến đi rừng năm 15 tuổi để trả một cá thể rắn về tự nhiên. Chuyến đi gặp sự cố, xe hỏng giữa đường khiến Minh Phú "lay lắt". Câu nói của mẹ: "Đi đủ chưa, sau này đừng đi nữa nhé con", ban đầu khiến cậu chạnh lòng. Nhưng ngay sau đó, không cần lời giải thích, mẹ đã kéo con trai vào lòng. "Cái ôm đó khiến mình hiểu, mẹ đã vượt qua nỗi sợ của chính mình để ủng hộ con đường mình chọn", Phú tâm sự.

Minh Phú gửi gắm thông tin bảo tồn dành cho những loài bò sát qua từng tấm ảnh.

Hiện tại, Nguyễn Minh Phú là một "thầy giáo" đặc biệt, thường xuyên đứng lớp tại các trung tâm, trường học và công ty. Cậu còn là hướng dẫn viên du lịch sinh thái và cùng bạn bè xây dựng một đội ngũ cứu hộ rắn chuyên nghiệp.

Nguyễn Minh Phú và du khách nước ngoài trong những chuyến herping﻿ (soi rắn).

Câu chuyện của Nguyễn Minh Phú là một minh chứng cho thấy với Gen Z, "CV" không còn là một văn bản liệt kê bằng cấp. Nó đang được định nghĩa lại bằng năng lực thực chứng, giá trị tạo ra cho cộng đồng và sự đầu tư nghiêm túc vào lĩnh vực mình theo đuổi. Đó là một bản hồ sơ năng lực được viết nên từ chính hành động và kết quả.