Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Hướng dẫn cách nhận quà 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ qua VNeID

LINH LÊ

HHTO - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội... sẽ được tặng 400.000 đồng/người, có thể nhận trực tiếp hoặc qua tài khoản an sinh trên VNeID.

Người dân được nhận quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo Nghị quyết 418/NQ-CP năm 2025 bằng 1 trong 3 hình thức sau:

- Nhận quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

- Tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng (nếu có).

- Được chi trả trực tiếp bằng tiền.

screenshot-2025-08-28-231308.png

Dưới đây là hướng dẫn nhận 400.000 đồng quà tặng dịp Tết Nguyên đán 2026 qua VNeID:

- Bước 1: Mở app VNeID trên điện thoại, sau đó đăng nhập vào tài khoản định danh mức 2.

- Bước 2: Tại giao diện chính của VNeID, bạn sẽ thấy mục "An sinh Xã hội". Nhấn vào đây để bắt đầu quá trình đăng ký nhận hỗ trợ.

5cf92043a30b59ce734dbcca9a015cab.jpg

- Bước 3: Trong mục An sinh Xã hội, chọn "Tài khoản hưởng An sinh Xã hội" để khai báo thông tin nhận hỗ trợ.

- Bước 4: Chọn ngân hàng của bạn và điền chính xác số tài khoản ngân hàng. 400.000 đồng quà tặng dịp Tết Nguyên đán 2026 sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản này.

- Bước 5: Tiếp tục điền các thông tin cá nhân như: Họ tên, ngày sinh, số Căn cước công dân, địa chỉ thường trú... để hệ thống đối chiếu dữ liệu. Sau đó tích chọn ô "Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…" và nhấn "Tiếp tục".

- Bước 6: Sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin, nhấn "Gửi thông tin" để hoàn tất quy trình nhận tiền.

ok.jpg
LINH LÊ
Theo Thư viện Pháp luật
#nhận quà 400.000 đồng #tài khoản an sinh #VNeID #quà dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ #đối tượng nhận quà Tết 400.000 đồng #cách nhận quà 400.000 đồng qua VNeID

Cùng chuyên mục