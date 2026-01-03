Vụ ồn ào rạp phim: Ứng xử thế nào trong tình huống va chạm dễ bùng phát nghiêm trọng hơn?

HHTO - Sự việc ồn ào tại rạp chiếu phim những ngày đầu năm 2026 đang tạo ra cuộc tranh luận gay gắt. Câu chuyện này đặt ra "đề bài" thực tế cho người trẻ: Làm gì khi chứng kiến mâu thuẫn nơi công cộng để vừa bảo vệ được người yếu thế, vừa không biến mình thành nạn nhân?

"Bộ phim" đầu năm mới

Vụ việc một nam khán giả bị tố có lời lẽ xúc phạm nặng nề với gia đình 4 người phụ nữ tại một rạp phim ở Hà Nội trong dịp đầu năm 2026 này ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Dưới bài đăng, phần lớn bình luận thể hiện sự bất bình trước thái độ hung hăng và những từ ngữ thiếu kiểm soát nhắm vào người lớn tuổi, trẻ em. Cộng đồng mạng đồng loạt yêu cầu phía rạp cần trích xuất camera và có biện pháp xử lý cứng rắn để bảo vệ không gian văn hóa chung.

Bài đăng chia sẻ về tình huống kém văn minh trong rạp phim gây bức xúc.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến đặt giả thuyết về việc mâu thuẫn có thể xuất phát từ hai phía (như việc gây ồn, đạp ghế...) và cần thêm thông tin kiểm chứng.

Vượt lên trên những tranh cãi đúng sai, hành động của người chứng kiến được cộng đồng mạng đồng tình, ủng hộ. Thay vì vô cảm đứng nhìn hay chăm chăm quay clip "câu view", sự dũng cảm lên tiếng bảo vệ người yếu thế ngay tại thời điểm xảy ra sự việc là điều rất đáng ghi nhận.

CGV đưa ra lời xin lỗi trên trang Facebook chính thức.

Quy trình "xử lý nóng" thế nào là phù hợp?

Trong khi tranh cãi trên mạng xã hội vẫn chưa hạ nhiệt, quy trình giải quyết của phía rạp phim cũng trở thành tâm điểm mổ xẻ. Thực tế, việc xử lý mâu thuẫn tại chỗ phức tạp hơn nhiều so với kỳ vọng phải "xử lý ngay và luôn" của nhiều người.

Ngô Minh (nhân viên rạp phim tại TP.HCM) chia sẻ về trải nghiệm thực tế trong những suất chiếu đông trẻ em như dịp Doraemon Movie 44. Theo Minh, mấu chốt nằm ở sự chủ động của nhân viên để ngăn chặn mâu thuẫn từ trứng nước: "Khi bắt gặp tình trạng các bé chạy nhảy, mình sẽ nhắc ngay để các bé về chỗ", thay vì để khách hàng phải tự lên tiếng nhắc nhở nhau dễ dẫn đến va chạm.

Những suất phim dành cho trẻ em khiến thường khiến các fresher lo lắng.

Chia sẻ từ góc độ người làm công tác chăm sóc khách hàng, chị Mỹ Linh (Trưởng nhóm CSKH một thẩm mỹ viện) cho rằng quy trình xử lý mâu thuẫn luôn ưu tiên việc trấn an tâm lý, sau đó mới xét đến đúng sai. Chị nhận định có thể người quản lý trong sự việc trên "muốn tận dụng tâm lý ngại va chạm để nhanh chóng đóng lại sự việc, tuy nhiên cách trao đổi thông tin chưa làm hài lòng người khiếu nại", khiến sự bức xúc leo thang.

Về chi tiết gây tranh cãi là yêu cầu xem lại camera, chị Linh nhấn mạnh một nguyên tắc bảo mật mà khách hàng thường ít để ý: "CCTV là thông tin bảo mật, theo quy định sẽ không được tự ý trích xuất hoặc cho khách xem". Việc xem lại dữ liệu này không thể thực hiện tùy hứng để chiều lòng khách. Với những trường hợp phức tạp, quy trình trích xuất còn bắt buộc phải có sự tham gia của cơ quan chức năng.

Can thiệp thông minh: Không cần làm "quan tòa"

Từ sự việc trên, vấn đề đặt ra không còn là ai đúng ai sai trong một tình huống cụ thể, mà là cách người chứng kiến can thiệp sao cho hiệu quả.

Thực tế, người chứng kiến không có chức năng phân xử hay thi hành công lý. Việc lao vào tranh cãi tay đôi hay cố gắng "dạy dỗ" người gây rối đôi khi chỉ đổ thêm dầu vào lửa, thậm chí gây nguy hiểm cho bản thân. Thay vì cố gắng đóng vai người hùng trừng trị cái ác, mục tiêu của việc can thiệp nên là xoa dịu và hỗ trợ tìm giải pháp giải quyết căng thẳng

Netizen dành lời khen cho cách xử lý của chàng trai khi đã trấn an cụ bà lớn tuổi.

Khi bộ phận an ninh chưa kịp có mặt, sự hiện diện của một người lạ đứng về phía mình chính là sự bảo vệ thiết thực nhất cho người yếu thế. Một lời hỏi thăm bà cụ, hành động đổi chỗ ngồi cho em nhỏ, hay đơn giản là đứng chắn để họ bớt cảm giác bị cô lập... văn minh và "được việc" hơn nhiều so với những màn khẩu chiến qua lại.

Hãy tìm đến người có trách nhiệm (quản lý, an ninh) và kiên quyết yêu cầu họ làm việc. Đó mới là cách "nhập cuộc" tỉnh táo: Giữ cái đầu lạnh để giải quyết vấn đề, thay vì để sự nóng giận đẩy bản thân cùng những người xung quanh vào rắc rối mới.