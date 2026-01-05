Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Thanh Thủy, Trúc Linh và Bảo Ngọc là Đại sứ chiến dịch Xuân Tình Nguyện

DAISY - Ảnh: FBNV

HHTO - Trong khuôn khổ Lễ Ra Quân “Chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2026 - lần thứ 18”, sự hiện diện và đồng hành của Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Ba nàng hậu vinh dự tham dự buổi lễ với vai trò Đại sứ của chiến dịch.

Chiến dịch Xuân Tình Nguyện từ lâu đã trở thành một hoạt động thường niên giàu tính nhân văn, gắn liền với hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sẻ chia và lan tỏa yêu thương mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Trải qua nhiều năm tổ chức, chiến dịch không chỉ mang đến những hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng mà còn là môi trường để sinh viên rèn luyện, trưởng thành và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm xã hội.

ha-truc-linh1.jpg﻿
ha-truc-linh3.jpg

Trong khuôn khổ Lễ Ra Quân Chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2026 - lần thứ 18, sự hiện diện và đồng hành của Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt.

﻿ha-truc-linh.jpg
ha-truc-linh4.jpg

Hoa hậu Hà Trúc Linh vinh dự tham dự buổi lễ với vai trò Đại sứ của chiến dịch - một cột mốc đáng nhớ trên hành trình phát triển của cô. Từ một sinh viên từng trực tiếp tham gia các hoạt động Xuân Tình Nguyện trong năm trước, năm nay Trúc Linh được tin tưởng giao phó vai trò mới, mang tính lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn. Với nàng hậu, đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là sự ghi nhận cho tinh thần cống hiến bền bỉ, chân thành của cô đối với các hoạt động vì cộng đồng.

ha-truc-linh5.jpg
ha-truc-linh2.jpg

Ở vai trò Đại sứ, Hoa hậu Hà Trúc Linh không chỉ đại diện cho hình ảnh trẻ trung, năng động của chiến dịch, mà còn góp phần kết nối, kêu gọi sự quan tâm của xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ, cùng chung tay mang mùa xuân ấm áp đến với những hoàn cảnh còn khó khăn. Sự chuyển mình từ một tình nguyện viên đến người truyền lửa cho phong trào là minh chứng rõ nét cho tinh thần “trưởng thành từ phong trào, quay lại phụng sự phong trào” mà Xuân Tình Nguyện luôn hướng đến.

﻿606852719-122169565370597383-4639804633020146276-n.jpg
xuan-tinh-nguyen.jpg

Bên cạnh Trúc Linh, chiến dịch năm nay còn có sự đồng hành của Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy và Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - những gương mặt tiêu biểu của thế hệ trẻ Việt Nam, không chỉ tỏa sáng bởi nhan sắc mà còn bởi trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm xã hội. Sự góp mặt của các nàng hậu đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp yêu thương, sẻ chia và tinh thần dấn thân của tuổi trẻ trong những ngày đầu năm mới 2026.

123.jpg
DAISY - Ảnh: FBNV
