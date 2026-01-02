Top 2 Miss Cosmo 2025 diện áo dài và áo bà ba trong hành trình media tour

HHTO - Trong 10 ngày đầu tiên sau đăng quang, Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist và Á hậu Chelsea Fernandez tham gia chuỗi hoạt động media tour. Đáng chú ý, hai nàng hậu diện không ít thiết kế áo dài, và cả áo bà ba trong hành trình này, nhận được nhiều lời khen ngợi và động viên của fan sắc đẹp.

Trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại đầu nhiệm kỳ, Top 2 Miss Cosmo 2025 đã có chuỗi gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương tại Hà Nội, gồm Báo Quân đội Nhân Dân, Báo Nhân Dân và Báo Công Thương và Đài Truyền Hình VTV.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh cũng đã đón tiếp Top 2 Miss Cosmo 2025 khi hai nàng hậu ghé thăm báo Quân đội Nhân Dân.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿

Hai nàng hậu có vinh dự được vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến thăm nơi ở của Bác. Trong chuỗi hành trình này, Hoa hậu Yolina và Á hậu Chelsea đều diện áo dài, thể hiện sự tôn trọng với văn hoá truyền thống lâu đời của Việt Nam.

﻿﻿ ﻿

Chuỗi hoạt động tại Hà Nội không chỉ đánh dấu sự hiện diện chính thức của Top 2 Miss Cosmo 2025 trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ, mà còn góp phần khẳng định Miss Cosmo như một nền tảng giao thoa giữa truyền thông chính thống, văn hóa và hợp tác quốc tế, nơi các giá trị về bản sắc được đặt trong mối quan hệ hài hòa.

﻿

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động sau đăng quang, Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist mở rộng vai trò đại diện khi đảm nhận vị trí MC Chương trình Symphony of Vietnam, phát sóng trên kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today.

Chuỗi hoạt động đầu nhiệm kỳ, Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist và Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez xuất hiện trên loạt kênh truyền thông thông qua các buổi media tour, trải dài từ truyền hình đến báo chí và nền tảng số. Những cuộc gặp gỡ, phỏng vấn giúp công chúng hiểu rõ hơn về hai đại diện Miss Cosmo 2025.

﻿

Bên cạnh trang phục áo dài, hai nàng hậu còn diện áo bà ba, trang phục truyền thống của phụ nữ miền Nam.