Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Top 2 Miss Cosmo 2025 diện áo dài và áo bà ba trong hành trình media tour

JEANIE - Ảnh: Miss Cosmo

HHTO - Trong 10 ngày đầu tiên sau đăng quang, Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist và Á hậu Chelsea Fernandez tham gia chuỗi hoạt động media tour. Đáng chú ý, hai nàng hậu diện không ít thiết kế áo dài, và cả áo bà ba trong hành trình này, nhận được nhiều lời khen ngợi và động viên của fan sắc đẹp.

Trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại đầu nhiệm kỳ, Top 2 Miss Cosmo 2025 đã có chuỗi gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương tại Hà Nội, gồm Báo Quân đội Nhân Dân, Báo Nhân Dân và Báo Công Thương và Đài Truyền Hình VTV.

mc25.jpg
mc25-1698.jpg

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh cũng đã đón tiếp Top 2 Miss Cosmo 2025 khi hai nàng hậu ghé thăm báo Quân đội Nhân Dân.

﻿4.jpg﻿
chelsea.jpg﻿
﻿top2mc25.jpg
top2.jpg

Hai nàng hậu có vinh dự được vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến thăm nơi ở của Bác. Trong chuỗi hành trình này, Hoa hậu Yolina và Á hậu Chelsea đều diện áo dài, thể hiện sự tôn trọng với văn hoá truyền thống lâu đời của Việt Nam.

mc-25.jpg
﻿﻿mc25-8404.jpg
top-2.jpg﻿
yolina3.jpg

Chuỗi hoạt động tại Hà Nội không chỉ đánh dấu sự hiện diện chính thức của Top 2 Miss Cosmo 2025 trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ, mà còn góp phần khẳng định Miss Cosmo như một nền tảng giao thoa giữa truyền thông chính thống, văn hóa và hợp tác quốc tế, nơi các giá trị về bản sắc được đặt trong mối quan hệ hài hòa.

﻿yolina.jpg
yolina1.jpg

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động sau đăng quang, Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist mở rộng vai trò đại diện khi đảm nhận vị trí MC Chương trình Symphony of Vietnam, phát sóng trên kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today.

yolina-and-chelsea1.jpg
yolina-and-chelsea.jpg

Chuỗi hoạt động đầu nhiệm kỳ, Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist và Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez xuất hiện trên loạt kênh truyền thông thông qua các buổi media tour, trải dài từ truyền hình đến báo chí và nền tảng số. Những cuộc gặp gỡ, phỏng vấn giúp công chúng hiểu rõ hơn về hai đại diện Miss Cosmo 2025.

yolina4.jpg
chelsea1.jpg
﻿chelsea6.jpg
yolina5.jpg

Bên cạnh trang phục áo dài, hai nàng hậu còn diện áo bà ba, trang phục truyền thống của phụ nữ miền Nam.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: Miss Cosmo
#Miss Cosmo 2025 #Yolina Lindquist #Chelsea Fernandez #Áo dài #Media tour #Việt Nam #Văn hóa #Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục