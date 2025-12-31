Loạt áo dài bay bổng được Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Thanh Thủy lựa chọn dịp cuối năm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

JEANIE - Ảnh: FBNV
HHTO - Dịp cuối năm, có không ít sự kiện được các nàng hậu ưu tiên diện áo dài. Dàn Hoa hậu Việt gồm Đỗ Thị Hà, Thanh Thủy, Thiên Ân... có điểm chung khi lựa chọn cùng một kiểu dáng áo dài.

Dù là trên sân khấu final walk Miss International, hay trong những khoảnh khắc thường ngày tại Nhật, Hoa hậu Thanh Thuỷ vẫn luôn thật duyên dáng và yêu kiều trong tà áo dài truyền thống.

thanh-thuy-6429.jpg
thanh-thuy1-6551.jpg

Nàng hậu xinh đẹp cùng mẫu áo dài tơ thêu nổi trong một hoạt động thường ngày tại Nhật Bản.

do-thi-ha1.jpg
do-thi-ha2.jpg
﻿do-thi-ha5.jpg
do-thi-ha4.jpg

Đây là kiểu dáng áo dài được không ít Hoa hậu yêu thích dịp cuối năm. Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng chọn hai mẫu áo dài được may từ chất liệu tơ, thêu nổi.

thien-an.jpg
thien-an1.jpg

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân xinh đẹp dịu dàng trong một thiết kế tương tự. Nàng hậu để tóc xoã tự nhiên, tươi tắn trẻ trung như nữ sinh.

que-anh.jpg
que-anh1.jpg

Hoa hậu Quế Anh cũng chọn một thiết kế tơ lụa trong một sự kiện cuối năm. Nàng hậu chọn mẫu áo dài màu hồng có lớp áo choàng mỏng bên ngoài.

tuong-san.jpg
tuong-san1.jpg

Á hậu Tường San là người mẫu giới thiệu BST áo dài này. Người đẹp luôn được rất nhiều thương hiệu áo dài lựa chọn để giới thiệu các BST mới nhờ nhan sắc trong trẻo.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
