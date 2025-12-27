Bìa tạp chí năm mới xứ Hàn: Song Hye Kyo cá tính, minh tinh lên bìa Vogue là ai?

HHTO - Bìa khai niên (chào năm mới) của các tạp chí thời trang Hàn Quốc luôn được lựa chọn kĩ càng. Bước sang năm 2026, loạt bìa từ Vogue, ELLE, Harper's Bazaar đến Marie Claire tiếp tục thu hút sự chú ý với sự góp mặt của nhiều gương mặt đình đám.

Song Hye Kyo x Harper's Bazaar

Nhân cột mốc 30 năm ra mắt tại Hàn Quốc, Harper's Bazaar đã "chọn mặt gửi vàng" Song Hye Kyo cho số khai niên với 4 phiên bản bìa khác nhau. Lần xuất hiện này nhanh chóng gây chú ý khi nữ diễn viên mang đến một diện mạo mới mẻ với mái tóc tém gọn gàng, tôn trọn đường nét gương mặt cùng lớp trang điểm tông hồng ngọt ngào.

Song Hye Kyo khẳng định danh xưng "mỹ nhân không tuổi" khi xuất hiện trên bìa tạp chí Harper's Bazaar.

Bộ ảnh mang concept "Flower from Concrete", gợi vẻ đẹp nữ tính nhưng vẫn mạnh mẽ của cô giữa không gian kiến trúc trắng hiện đại. Những gam màu nổi bật như hồng, xanh dương, kết hợp chi tiết thêu hoa giúp làm nổi bật thần thái và vẻ đẹp ngày càng mặn mà của Song Hye Kyo.

Bên cạnh đó, cách tạo dáng khéo khoe đôi chân thon dài cùng làn da trắng sứ cũng giúp nữ diễn viên ghi điểm tuyệt đối trên bìa khai niên lần này.

Jung Kook (BTS) - ELLE

Trên số ELLE Hàn tháng 1/2026, em út BTS - Jung Kook là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử tạp chí xuất hiện cùng lúc trên 9 phiên bản bìa.

Bộ ảnh của ELLE và Jung Kook được thực hiện tại Paris (Pháp), mang đậm tinh thần editorial và thời trang cao cấp, kết hợp giữa chủ nghĩa tối giản đương đại với hơi thở di sản. Dự án được chắp bút bởi 2 "bảo chứng" của làng mốt Hàn Quốc là nhiếp ảnh gia Yoon Ji Yong cùng giám đốc nghệ thuật Lee Sojeong.

Qua mỗi phiên bản bìa, Jung Kook ghi dấu với thần thái biến hóa linh hoạt vừa mạnh mẽ, phóng khoáng, vừa trầm lắng, mơ mộng.

Cú bắt tay của Jeon Do Yeon và Kim Go Eun với Marie Claire

Marie Claire Hàn lựa chọn Jeon Do Yeon và Kim Go Eun làm hai gương mặt trang bìa cho ấn bản khai niên. Việc đặt hai nữ diễn viên thuộc 2 thế hệ trên trang bìa đầu năm được xem là quyết định mang tính biểu tượng và chiến lược đề cao bản lĩnh làm nghề cũng như giá trị bền vững.

Jeon Do Yeon và Kim Go Eun hợp tác trong Cái Giá Của Lời Thú Tội. Diễn xuất không có điểm chê của bộ đôi đã mang đến sức hút cho tựa phim có kịch bản nặng tâm lý.

Lựa chọn này cho thấy Marie Claire hướng tới việc kể chuyện bằng hình ảnh, mục tiêu để cảm xúc và thời trang song hành.

Với thông điệp "Deep Night, Two Women", bức ảnh trở thành tuyên ngôn phụ nữ trong đêm tối không cần được cứu rỗi, bởi họ chính là người cầm lái câu chuyện của mình.

Khác với những bộ ảnh thời trang thuần túy, loạt ảnh bìa của Marie Claire lần này mang đậm chất liệu điện ảnh noir, tập trung khai thác câu chuyện nội tâm và sự kết nối cảm xúc giữa hai nữ diễn viên. Jeon Do Yeon gây ấn tượng với ánh mắt và biểu cảm có chiều sâu, trong khi Kim Go Eun lại mang đến sắc thái nhẹ nhàng để tạo nên sự tương phản vừa đủ.

Greta Lee - vẻ đẹp lạnh mở màn năm 2026 của Vogue

Tạp chí dẫn đầu mảng thời trang - Vogue Hàn mở màn năm 2026 với Greta Lee cho trang bìa chính. Ngôi sao người Mỹ gốc Hàn được giới chuyên môn đánh giá là mang một gương mặt đúng chất Vogue - lạnh, sắc và nội lực. Ảnh bìa theo đuổi thẩm mỹ tối giản hiện đại, kết hợp tinh thần cái nhìn của phụ nữ, nơi quyền lực nữ giới không cần phô trương mà thể hiện qua thần thái.

Chiếc corset đính kim loại mang tinh thần vị lai, tựa như "áo giáp mềm", vừa bảo vệ vừa khẳng định sức mạnh của người phụ nữ hiện đại.

Bìa Vogue tập trung trọn vẹn vào ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm tập trung và tư thế của Greta Lee. Một vẻ đẹp có chiều sâu, chỉ cần đứng yên cũng đủ tạo áp lực thị giác, khắc họa hình ảnh người phụ nữ hiện đại theo cách tối giản mà đầy sức nặng.

Có thể thấy, bìa khai niên 2026 của các tạp chí Hàn Quốc không chạy theo sự phô trương hay concept quá "nặng đô" mà tập trung vào thần thái và câu chuyện riêng của mỗi sao.