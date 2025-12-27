Quy tắc ăn mặc "Smart Casual" phù hợp với các cô nàng công sở mà bạn nên biết

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Smart casual có lẽ là quy tắc ăn mặc mà các nàng công sở nên biết, chắc chắn bạn cũng đã thường xuyên nhìn thấy các ngôi sao thời trang nổi tiếng mặc theo phong cách này. Nó tương tự như business casual, nhưng thoải mái và đời thường hơn, gần như chỉ đơn giản là ăn mặc dễ thương và thoải mái, nhưng vẫn chỉn chu.

Váy suông, váy midi, sundress

f82d15f45cb9facd591e7df3b84b823a.jpg

Những chiếc váy nhẹ nhàng, dễ thương sẽ luôn hợp với một đôi giày ba lê và một chiếc túi đeo vai nhỏ xinh. Đây là kiểu trang phục trẻ trung nhưng đủ chỉn chu để bạn có thể mặc đi làm, thuyết trình, lẫn các dịp gặp mặt bạn bè, shopping, xuống phố.

Hãy sáng tạo với phụ kiện của bạn

6.png

Bất kỳ quy tắc ăn mặc nào có chữ "casual", thì về cơ bản nó là một tín hiệu đèn xanh để bạn có thể thỏa thích thể hiện phong cách cá nhân qua việc phối phụ kiện thú vị. Bạn hoàn toàn có thể thêm chút cá tính cho trang phục công sở của mình với những món phụ kiện nổi bật và đang thịnh hành.

gu8.jpg

Các món trang sức đặc trưng sẽ nói lên tính cách và thẩm mỹ của bạn, nhưng cũng đừng quên bổ sung những món phụ kiện trendy để trang phục đi làm của bạn trở nên thời trang hơn.

Hoàn thiện vẻ ngoài bằng một chiếc áo khoác trench coat

paris-str-s25-2835.jpg

Cuối năm là mùa của áo khoác trench coat, làm sao có thể bỏ qua món đồ thời trang hot hit này. Áo trench coat tình cờ phù hợp với hầu hết mọi quy tắc ăn mặc, đặc biệt là smart casual và tủ đồ công sở.

a62dbfb8dddd5bdca3600be4f2a47af1.jpg

Hãy mặc áo khoác trench coat bên ngoài váy hoặc quần jeans/quần tây, bạn có ngay một bộ trang phục đẹp và hoàn thiện như các ngôi sao thời trang trên Instagram. Các lựa chọn gần như là vô hạn, từ màu sắc đến kiểu dáng, đầu tư ngay cho mình một chiếc đi nhé!

Ái Phương
