Ý tưởng để bộ nail theo phong cách tối giản của bạn trông không còn nhàm chán

HHTO - Không gì có thể vượt qua vẻ đẹp vượt thời gian của móng nude, nhưng đôi khi chúng quá cổ điển và không đủ để làm điểm nhấn cho các nàng. Để nâng tầm cho bộ nail màu nude chân ái thật ra rất đơn giản, dưới đây là những gợi ý dễ thử nghiệm và hiệu quả nhất cho bạn.

Milky manicure

Sự liên tưởng ngọt ngào từ ly trà sữa vị truyền thống, hay dòng chảy sữa tắm thơm lừng mùi oải hương chính là nguồn cảm hứng của kiểu móng Milky manicure. Nó vừa làm mới bộ móng màu nude bản gốc, vừa mang lại chiều sâu sang trọng cho đôi bàn tay.

Đặc biệt là trong những trường hợp móng xuất hiện khuyết điểm, nhưng bạn vẫn muốn sở hữu bộ nail tối giản và tinh khiết, thì lớp trắng đục kiểu sữa sẽ giúp bạn che được những khuyết điểm ấy, giữ sự hoàn hảo cho bộ móng nude thực thụ.

Móng nude mờ

Khi bạn trung thành với kiểu móng nude đơn giản, tự nhiên, nhưng vẫn muốn thêm một chút cá tính, thì hãy thử làm móng nude mờ. Lớp sơn mờ khiến bộ nail của bạn có điểm nhấn hơn với hiệu ứng nhung mịn màng, mang lại cảm giác “vẫn vậy nhưng lạ hơn”, giúp bạn nâng cấp tinh tế cho đôi bàn tay.

Chrome Nude

Nếu bạn yêu thích xu hướng nail glazed-donut nhưng không muốn từ bỏ vẻ đẹp tự nhiên, thì màu chrome nude hơi ngả sang hồng nhạt là lựa chọn lý tưởng. Bộ móng này được tạo ra bằng lớp nền là sơn màu nude hoặc hồng ngọc trai, sau đó tán bột chrome để đạt được độ bóng mà bạn yêu thích.

Toasted nude nails

Nếu bạn cảm thấy bộ móng nude đơn giản quá nhẹ nhàng, hãy thêm hiệu ứng “toasted” để tạo ra màu yêu thích của mình. Bộ nail sẽ được nâng cấp lên một tầng cao mới, khi kết hợp nền màu nude với các tông màu ánh vàng như chiếc bánh mì được nướng lên thơm lừng, cùng hiệu ứng satin lấp lánh.

Xu hướng toasted là một trong những phong cách lớn nhất mùa Thu Đông năm nay, bạn có thể áp dụng nó vào style trang điểm, đến các kiểu nail bán nude (sáng tạo hơn về màu sắc, nhưng vẫn giữ cốt lõi nude tự nhiên tiệp với màu da).